Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je besmislenom izjavu predsjedavajućeg VM BiH u tehničkom madatu Denisa Zvizdića da bi promjena granica značila otvaranje Pandorine kutije na Balkanu, ističući da je ta kutija već otvorena kada su neki priznali Kosovo.

Arhiv / 24sata.info



Dačić je poručio da BiH niko ne pita kako će biti riješeno pitanje Kosmeta.



On je u izjavi novinarima naglasio da Zvizdić kao predsjedavajući VM BiH u tehničkom madatu ne može da predstavlja BiH /na sastanku o zapadnom Balkanu u Berlinu/.



Dačić je dodao da Zvizdić ne treba da bude prisutan kada se razgovara o Kosmetu i podsjetio da se Beograd nije miješao u to kako će se riješiti spor Atine i Skoplja.



On je poručio da o rješavanju pitanja Kosmeta treba da se razgovara sa velikim silama.



- Oni što hoće da budu veliki, neka čekaju. Mislim da nisu dovoljno veliki da se o tome pitaju - rekao je Dačić.

(SRNA)