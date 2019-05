Medvjedi koji se drže u neprikladnoj nastambi iza restorana Macola u Korenici bit će premješteni u sklonište Udruge Velebit Kuterevo kada se osiguraju uvjeti za sigurno premještanje i daljnje držanje životinja, a postupak je već u tijeku, rekli su iz Državnog inspektorata i Ministarstva poljoprivrede.

Foto: Prijatelji životinja

Prijatelji životinja u utorak su podsjetili da se Zakonom o zaštiti životinja zabranjuje držanje medvjeda u zatočeništvu, osim u zoološkim vrtovima i skloništima, a ta odredba na snazi je od početka ove godine. Upozorili su da je stupanjem novog Zakona na snagu prošao rok nakon kojega nijedan medvjed više ne smije biti u zatočeništvu privatnih osoba, ali da se unatoč tome, primjerice dva medvjeda nalaze u neprikladnoj nastambi iza restorana Macola u Korenici.



- Medvjedi su na frekventnom mjestu, u prostoru ograđenom žicom, uz prašnjavu cestu, izloženi svim vremenskim uvjetima te patnji i stresu zbog neprirodnog okruženja, buke prometa i navale turista, dosade i nedostatka podražaja, što negativno utječe na kvalitetu njihova života i ugrožava njihovo zdravlje. Vidljivi su stereotipno ponašanje i apatija - rekla je Natalija Svrtan iz Prijatelja životinja.



Poručili su da su se u više navrata obraćali institucijama te da su prije desetak dana od Veterinarske inspekcije zatražili hitno oduzimanje medvjeda i njihovo smještanje u utočište za medvjede, jer njihov vlasnik Željko Orešković krši Zakon o zaštiti životinja.



Nadležne institucije su naime u studenom prošle godine započele aktivnosti vezane uz provedbu zabrane držanje medvjeda u zatočeništvu.



Izvijestile su da su tijekom dosadašnjeg postupanja posjećene sve poznate lokacije držanja medvjeda, kao i utočište za medvjede Udruge Velebit Kuterevo, kako bi se utvrdili uvjeti koji se moraju osigurati u svrhu premještanja i daljnjeg držanja medvjeda u skloništu u Kuterevu, dok su posjednicima, uključujući i spornom vlasniku medvjeda u Korenici, donesene obvezujuće, privremene mjere do konačne odluke o premještanju.



Nadležne institucije potom su najavile da će početkom svibnja veterinarski stručnjaci zagrebačkog Zoo-a i veterinarski stručnjaci udruge Four paws provesti procjenu zdravstvenog statusa medvjeda kako se tijekom premještanja ne bi ugrozila dobrobit medvjeda, s obzirom na to da se radi o divljim životinjama te u pojedinim slučajevima i o starijim životinjama, javlja Hina.





(24sata.info)