Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u ponedjeljak je položio vijenac na Mirogoju za 12. godišnjicu smrti prvog predsjednika i osnivača SDP-a Ivice Račana i rekao da je Račan predvodio europski put Hrvatske te da je važno sjetiti se socijaldemokracije u kontekstu onoga što treba i Europi.

Foto: Marko Todorov / CROPIX

"Račan je živio socijaldemokraciju, vjerovao u nju i vjerovao da je to najbolje društveno uređenje koje može osigurati svakom pojedincu potpunu slobodu, koja znači jednakost svih u društvu pred zakonom, jednakost šansi i ono što je najvažnije, solidarnost s onima kojima je naša pomoć potrebna", istaknuo je Bernardić.



Dodao je da je važno sjetiti se socijaldemokracije u kontekstu onoga što treba i Europi te da se socijaldemokracija u Europu vraća na velika vrata.



"To je nešto čega moramo biti svjesni i nešto što nas hrabri da ćemo ostvariti ono što nam je Račan ostavio kao oporuku, a to je Račanova slika Hrvatske", poručio je Bernardić.



Račanovu Hrvatsku opisao je kao normalnu zemlju sretne i ponosne djece koja neće odlaziti iz Hrvatske i čiji roditelji i djedovi imaju dovoljno novaca te je rekao da će tu viziju SDP ostvariti radom i poštenjem.



Istaknuo je kako je Račan ostavio velik trag u hrvatskoj politici, otvorio demokratske procese i vrata EU-a i NATO-a, sagradio moderne autoceste, ostvario gospodarski rast, izgradio i ojačao neovisne i civilne institucije te da je rezultat njegova rada ulazak Hrvatske u EU.



"Na neki način, EU je Račanov projekt i zato se danas s posebnom tugom, ali i ponosom sjećamo upravo osnivača SDP-a Ivice Račana. On je predvodio europski put Hrvatske", zaključio je Bernardić.



Ivica Račan bio je sedmi hrvatski premijer u razdoblju od 2000. do 2003. godine za vrijeme predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, a funkciju predsjednika SDP-a obnašao je do svoje smrti 2007. godine.





(Hina)