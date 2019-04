Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin poručio je da svijet neće zaustaviti nesreću na Balkanu ako dopusti stvaranje "velike Albanije", te da ono što bude dozvoljeno Albaniji, morat će biti dopušteno i Srbiji.

Vulin je rekao da, ukoliko bude rješavano albansko nacionalno pitanje, i Srbi će riješiti svoje.



"Mi moramo da rješavamo cjelokupno srpsko nacionalno pitanje, uključujući Kosovo i Metohiju, a ne bez njega. Predstavnici međunarodne zajednice moraju da imaju razumijevanja za srpske probleme", rekao je Vulin za kanal "Rusija 24".



Vulin je naglasio da je interes Srbije da zaštiti Srbe na Kosovu, iako u Srbiji ne postoji konsenzus po pitanju Kosova.



"Dok su Srbi na Kosovu i Metohiji, možemo nešto da učinimo. Ono što je za nas vrlo važno, velike i moćne zemlje kao što je Rusija, moraju da prepoznaju da se stvara 'velika Albanija'", ukazao je Vulin.



Prema njegovim riječima, svi Albanci, izuzev dvije opštine koje su u centralnoj Srbiji, nalaze se u jedinstvenom političko-bezbjednosnom okruženju NATO pakta.



"Kada Sjeverna Makedonija postane članica NATO pakta, a to se očekuje već u ovoj godini, svi Albanci živjet će u jedinstvenom političko-bezbjednosnom okruženju. Oni traže formalizaciju svog prostora granicama, a sve zemlje na koje gledaju šute", rekao je Vulin.



On je naveo i da Crna Gora vrlo često napada Srbiju, ali ne i "veliku Albaniju", koja hoće da uzme dio njene teritorije.



"I Sjeverna Makedonija će vrlo često napadati Srbiju, priznaje Kosovo bez ikakvih problema, a polovina njene teritorije je na putu `velike Albanije`. Svi šute, samo Srbija govori", rekao je Vulin.



Upitan da li Srbija, kao vojno neutralna zemlja, ipak razmišlja o tome da bude član NATO-a, Vulin je odgovorio da do toga neće doći dok god je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a on ministar odbrane, "makar bili i posljednja zemlja u Evropi koja nije članica NATO pakta".



"Srbi kažu - za mir ćemo uraditi skoro sve, a za slobodu ćemo uraditi sve. Mi smo prva srpska administracija od 2000. godine koja se nikome ne izvinjava zato što je Rusija njen prijatelj", poručio je Vulin.



Ocjenjujući trenutno stanje u Vojsci Srbije, Vulin je rekao da je bolje nego što je bilo, zahvaljujući sporazumu između Vučića i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je Srbiji otvorio sva vrata u Rusiji.



Vulin je na poziv ruskog kolege Sergeja Šojgua učestvovao na Osmoj bezbjednosnoj konferenciji u Moskvi.





(24sata.info)