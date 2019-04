Područje opštine Bar u Crnoj Gori primamljivo je turistima iz Bosne i Hercegovine zbog raznovrsnih sadržaja. Osim opće poznatih plaža, iz Turističke organizacije Opštine Bar, preporučuju da bh. turisti ove godine posjete i zaleđe Bara i uživaju u aktivnom odmoru.

Foto: 24sata.info

- Bar zapljuskuju dvije vode, Jadransko more i s druge strane Skadarsko jezero. Ove godine uredili smo pješačke i planinarske staze u zaleđu barske obale, s kompletnom signalizacijom. Zainteresirani za aktivni turizam mogu se uputiti prema nekim od naših planina. Urađena je i panoramska ruta, na cijelom tom dijelu gdje se, između ostalog, može uživati u pogledu na Skadarsko jezero - kazao je novinarima u Sarajevu Ivan Kovač iz Turističke organizacije Opštine Bara.



Turistima iz Bosne i Hercegovine predložio je Kovač i bogatu gastronomsku ponudu, uz vožnju Skadarskim jezerom i uživanje u tišini i ljepoti prirode.



Kovač ističe da je Bar poznat i po raznovrsnim manifestacijama. Između ostalih, to je tradicionalna manifestacija 'Barski ljetopis' jedan od najstarijih ljetnih festivala na tom području. Na pozornicama od Dvorca kralja Nikole do Starog grada Bara, tokom "Barskog ljetopisa", u književnom, pozorišnom, filmskom, muzičkom i likovnom segmentu sudjeluju umjetnici iz država regije.



Među značajnima je i manifestacija 'Susreti pod starom maslinom' koja se, tokom jeseni održava u Starom gradu Baru u podnožju planine Rumije, na lokaciji Mirovica pod Starom maslinom, jednim od najstarijih stabala te vrste u Evropi.



Stara maslina je, od 1957. godine, spomenik prirode pod zaštitom države. Jedno je od najznačajnijih prirodnih dobara u Crnoj Gori. To mjesto, tokom cijele godine, posjećuje veliki broj turista iz cijelog svijeta.



Nacionalna turistička organizacija Crne Gore i turističke organizacije Budve, Bara, Herceg Novog, Tivta i Podgorice prezentirali su ljetnju turističku ponudu, na sad već tradicionalnom druženju u Sarajevu. Za sve njih posebno su značajni turisti iz Bosne i Hercegovine, a kako su kazali evidentna je tradicionalno dobra posjećenost bh. gostiju.





(FENA)