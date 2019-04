Sutkinja istrage Županijskog suda u Rijeci Ksenija Zorc odredila je u četvrtak popodne daljnje, dvomjesečno zadržavanje u istražnom zatvoru za šestoricu okrivljenika u aferi Uljanik.

Sutkinja Zorc donijela je odluku bez nazočnosti branitelja okrivljenika i okrivljenika koji su napustili sudnicu nezadovoljni što je sutkinja najavila odlučivanje o produljenju istražnog zatvora, a da nije zaustavila sve aktivnosti u tom postupku što su oni tražili u zahtjevu za njezinim izuzećem. Branitelji su otišli iz sudnice, a okrivljenici su se vratili u zatvor te je sutkinja potom odlučila o produljenju istražnog zatvora.



Kako Hina neslužbeno doznaje iz državnog odvjetništva, budući da je prošao rok od osam dana u kojem je sutkinja istrage trebala odlučiti o žalbama branitelja na rješenje o pokretanju istrage, a to nije učinila, ŽDO u Rijeci može početi sa svim dokaznim radnjama, uključujući ispitivanje svjedoka, kojih je zasad 47.



Odvjetnici šestorice okrivljenika su zatražili izuzeće sutkinje istrage Ksenije Zorc zbog toga što je, kako su naveli, jučer imala napisano rješenje o određivanju pritvora prije davanja iskaza branitelja i okrivljenih, jer nije žurno sazvala ponovljeno ročište i nije donijela odluku o pravomoćnosti istrage. Branitelji su danas zatražili i izuzeće predsjednika Županijskog suda u Rijeci Veljka MIškulina i njegove zamjenice Filke Pejković jer ih smatraju odgovornima za uredno djelovanje suda.



Bivši predsjednik Uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda, bivši članovi Uprave Marinko Brgić i Veljko Grbac, bivši predsjednik Uprave 3. maja Maksimilijan Percan, bivši direktori Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić i Uljanik Brodogradilišta Silvan Kranjc jučer su, odlukom sutkinje istrage Ksenije Zorc, zadržani u istražnom zatvoru. Njima je 28. ožujka određeno 30-dnevno zadržavanje u istražnom zatvoru zbog sprečavanja utjecaja na svjedoke a prije desetak dana je ukinuto rješenje o pritvoru. Vraćeno je na ponovno odlučivanje nakon žalbe odvjetnika okrivljenika kako bi se ponovno razmotrile odlučne činjenice – osnovana sumnja na počinjenje i razlozi za određivanje pritvora zbog utjecaja na svjedoke, bilo je tada pojašnjeno na riječkom Županijskom sudu.



Danas se moralo odlučivati o produljenju istražnog zatvora jer je u petak istjecao rok od 30 dana.



Uz šestoricu, osumnjičeno je još osam osoba te tvrtka Uljanik plovidba i to za kažnjiva djela zlouporabe u gospodarskom poslovanju i subvencijsku prijevaru u tvrtkama Uljanik i 3. maj, kojima je tim tvrtkama i državnom proračunu nanesena šteta od 1,2 milijarde kuna. Sumnja se da su kaznena djela počinjena na području Rijeke i Pule od siječnja 2010. do sredine listopada 2017. godine, prenosi Hina.





