Dačić je poručio predsjedniku parlamenta Kosova, Kadriju Veseljiju i njegovim partnerima u Prištini, da se "manu pisanja jer su ih svi odavno pročitali".

Ministar vanjskih poslova Srbije je, reagujući na pismo kojim Priština traži da SAD osude navodne zločine Srbije, rekao da su ovim pisanjem pisama Veselji i njegovi partneri u Prištini još jednom pokazali elementarnu i političku nepismenost.



- Traže da se osude navodni zločini Srbije u prošlosti, dok i dalje traje teror nad Srbima na Kosovu?! Naše sunarodnike hapse da bi im oteli imovinu, izbacuju ih sa ministarskih mjesta zbog izgovorene istine, a taksama od 100 odsto na srpsku robu iznuruju cijeli naš narod", kazao je Dačić za "Novosti", komentarišući obraćanje Veseljija Kongresu SAD i najavu da će isto pismo poslati svim "prijateljskim zemljama", kao i Evropskom parlamentu.



U dopisu, Veselji SAD predlaže da usvajanjem rezolucije omoguće "formalno priznavanje istorijske nepravde" tako što bi osudili navodne zločine protiv čovječnosti na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine.



Dačić navodi da Veselji to ne pominje, ali da se vidi jasan strah svih u Prištini zbog podizanja optužnica protiv terorista OVK. Šef srpske diplomatije, navodi list, ukazuje na još jedan propust Veseljija.



- Veselji ne pominje ni packe koju su im uputile baš neke od tih prijateljskih zemalja na koje se poziva, a zato što njihovim parama plaćaju lažne veterane. I to ovo jedno pismo ne može da zamaskira. Zato, Veselji i ostali, manite se pisanja jer su vas svi odavno pročitali. Ukinite takse, pa da probamo dijalogom da dodjemo do rješenja - poručio je Dačić.





