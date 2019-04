Novi protest “1 od 5 miliona - svi kao jedan” počeo je u centru Beograda a ove subote građani i lideri opozicije okupili su se kod Terazijske česme.

Foto: RSE

Okupljenima se na početku šetnje obratio samo glumac Branislav Lečić, koji je poručio da bez obzira na sve pokušaje Aleksandar Vučić neće uspjeti da podijeli narod.



“Uvijek je bilo laži i istine, ali već sam rekao da će istina uvijek kad-tad pobijediti. Počeli su da pucaju malo po malo, počela je da curi njihova utroba. Ne ponižavajte one koji su juče zbog sendviča dolazili. Ne treba da ih mrzimo, a oni će sami shvatiti i tada će se postidjeti. Mi ćemo našu nenasilnu borbu nastaviti. Nećemo odustati”, rekao je Lečić.



Dodao je da poziva Vučića da, kako je rekao, izađe iz svojih kompleksa i razgovara.



Na kraju je predstavio tim stručnjaka vanstranačkih ličnosti koji su spremni da sa vlastima pregovaraju o tri ključne teme na kojima se, kako kaže Lečić, zasnivaju Vučićeve poluge vlasti a to su zloupotreba medija, REM-a i izbornog procesa.



Pregovarački tim čine profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) Čedomir Čupić, profesorka FPN Snježana Milivojević, profesor FPN Dušan Vučićević, Jovanka Matić sa Instituta za društvena istraživanja, politikolog Boban Stojanović, reditelj Srđan Dragojević, novinar Vukašin Obradović, Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI).



Lečić je naveo da će i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Asocijacija nezavisnih i elektronskih medija učestvovati u dijalogu.



Kako je uoči protesta rekao jedan od lidera Saveza za Srbiju (SZS), Janko Veselinović, povod novom protestu je odbijanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u se ”u Srbiji konačno pokrene dijalog o slobodi medija i slobodnim i poštenim izborima”.



Istovremeno, opozicija je navela da osuđuje ”nezapamćeni pritisak” na zaposlene u javnom sektoru koji su u petak zbog mitinga Srpske napredne stranke morali da napuste svoja radna mjesta kako bi prisustvovali stranačkom mitingu vladajuće stranke.



Koncept protesta nije bio poznat praktično do četvrtka, budući da su lideri opozicije dali vlastima rok do petka da ispuni nove zahtjeve saopštene poslije posljednjeg velikog protesta u Beogradu u subotu 13. aprila.



Novi zahtjevi organizatora protesta „1 od 5 miliona“ su: formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava Regulatornog tijela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa, RTS i RTV.



Prethodno tokom protesta, koji u Beogradu traju već četiri i po mjeseca, glavni zahtjevi bili su ostavke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsjednice Skupštine Maje Gojković.



Rok za ispunjavanje novih zahtjeva je istekao a vlast i opozicija ostali su na istom rastojanju.



Na kraju prošlonedjeljnog protesta u Beogradu, ispred zgrade Parlamenta Srbije, lideri opozicije poručili su vladajućim strankama da će, ukoliko ne odgovore na zahtjeve, uslijediti novi protest „u još većem broju“.



Ipak, od ove nedjelje okupljanja, kako u Beogradu tako i u nekoliko gradova Srbije, nastavljena su po starom modelu.



Protesti "1 od 5 miliona“ počeli su 8. decembra uz slogan "Stop krvavim košuljama“ a poslije napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića i aktiviste te stranke uoči opozicionog skupa u Kruševcu, krajem novembra.



U međuvremenu, protesti su se proširili i u više desetina gradova Srbije, između ostalog u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Kruševcu i Leskovcu.

(RSE)