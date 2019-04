Udovica bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, nekadašnja predsjednica političke partije Jugoslovenska levica, Mirjana Marković sahranjena je 20. aprila u Požarevcu.

Arhiv / 24sata.info

Urna je položena ispod lipe u dvorištu porodične kuće gdje je 2006. godine sahranjen i Slobodan Milošević.



Dvorište je bilo ispunjeno ljudima koji prilaze grobnom mjestu kako bi odali počast. Pored grobnog mjesta je urnu prije spuštanja držao Slobodan Bulatović, bivši suprug Marije Milošević Sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, Eparhije braničevske, održalo je opelo, a nekadašnji ministar iz partije Mirjane Marković, Milovan Bojić održao je govor.



"Slobo i Miro, vi niste izgubili čast, to Srbija mora da zapamti. Niko nije platio žešću cijenu za slobodu od vas. Sa ove vremenske distance, Slobodan Milošević je bio veliki srpski vođa, srpski velikomučenik, a sud istorije će i sa imena Mirjane Marković skinuti ljagu. Istorija će samo uvećavati vašu slavu", rekao je Bojić.



Nekadašnji predsjednik Crne Gore i bivši premijer SR Jugoslavije Momir Bulatović je rekao da je udruženje "Sloboda", u čije ime se obratio, više puta ukazivalo političarima u Srbiji da se abolira porodica Milošević "zbog civilizacijskog kursa" i kao dokaz "ugleda države".



Slobodan Bulatović pročitao je pismo Marije Marković u kojem, između ostalog, piše: "Žao mi je što si odlučila da budeš ovdje pored tate gdje Marko i ja nikada nećemo biti. Drago mi je da ne možeš da čitaš šta se piše o nama nakon 14.aprila." Rekao je da Marija Marković nije dobila potrebne dozvole da prisustvuje sahrani. "Do čega smo došli, da se ne ispišu dva papira da se omogući kćerki da prisustvuje sahrani". kazao je Bulatović.



Urna je spuštena uz rusku pjesmu "Podmoskovske večeri".



Među onima koji su došli da prisustvuju sahrani su članovi SPS-a Žarko Obradović, Milutin Mrkonjić, haški osuđenik Nikola Šainović, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i ministarka zadužena u Vladi Srbije za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović, te članovi Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i Vojislav Šešelj.



Urna sa posmrtnim ostacima Mire Marković stigla je u petak ujutru iz Rusije u Srbiju i prenijeta je u porodičnu kuću Miloševića u Požarevcu, javlja BK televizija.



Lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj objavio je na svom Twitter profilu da ga je ’’lično Marko Milošević ovlastio da dogovori vjerski obred sa nadležnim sveštenicima Srpske pravoslavne crkve“.



Mira Marković je preminula 14. aprila u 77. godini, nakon komplikacija izazvanih upalom pluća.



Kremacija, kojoj su prisustvovali sin Marko Milošević, njegova kćerka Marija, najbliži prijatelji, kao i osoblje ambasade Srbije održana je u četvrtak u Moskvi.



Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije na čijem je čelu bio Slobodan Milošević, izjavio je u petak za Radio-televiziju Srbije da posljednih godina nije bio u dobrim odnosima sa Mirjanom Marković, ali da je bez obzira na to izjavio saučešće porodici povodom njene smrti u ime SPS-a.



"Istorija će na kraju o svemu tome reći. Što se tiče našeg stava, prošlost treba ostaviti i gledati u budućnost", poručio je Dačić.



Mirjana Marković preminula je u nedelju, 14. aprila u 77. godini. Posljednjih 16 godina živjela je u Rusiji, gdje je 2006. godine dobila politički azil.



Srpski Interpol je, podsjetimo, za Mirjanom Marković 2005. godine raspisao međunarodnu potjernicu jer se nije pojavila na suđenju za sloupotrebu službenog položaja.

"Srbija nije zaboravila svog prvog, demokratski izabranog predsjednika u svojoj istoriji", izjavio je ministar u Vladi Srbije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, koji je u Požarevcu položio cvijeće na grob Slobodana Miloševića, kao i još neki političari i građani.



Slobodan Milošević preminuo je 11. marta 2006. godine u pritvoru Tribunala u Hagu, tokom suđenja za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini.



Uhapšen je 1. aprila 2001. zbog zloupotrebe službenog položaja, a na osnovu Uredbe Vlade Srbije, Haškom tribunalu izručen je 28. juna 2001. godine.



Apelacioni sud u Beogradu je u martu ukinuo prvostepenu presudu kojom je Mirjana Marković u junu prošle godine bila osuđena na godinu dana zatvora povodom optužbi da je 2000. godine uticala na vladinu komisiju za nezakonito dodijeli državni stan dadilji svog unuka.



Sudilo joj se u odsustvu, jer je bila nedostupna pravosudnim organima Srbije. Ovom odlukom je naloženo da se suđenje ponovi pred Višim sudom u Beogradu.



Protiv Mirjane Marković bila je pokrenuta i istraga zbog sumnji da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta. Bila je obuhvaćena i pretkrivičnim postupkom zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije.



Takođe, policija je sa Mirjanom Marković željela da obavi informativni razgovor u vezi sa njenom mogućom umiješanošću u otmicu i ubistvo Ivana Stambolića, nekadašnjeg predsjednika Predsedništva Srbije.



Ipak, sudski se teretila za nedozvoljeno posredovanje u vezi sa nezakonitom dodjelom stanova Vlade što je septembra 2010. s obzirom da je prijetila zastarjelost prekvalifikovano u zloupotrebu službenog položaja podstrekavanjem.



Mirjana Marković je u izjavi za RSE 2007. godine rekla da nema nikakve veze sa švercom cigareta.



Mirjana Marković rođena je 10. jula 1942. u Požarevcu. Studirala je sociologiju na Univerzitetu u Beogradu, gdje je i doktorirala. Bila je profesorica sociologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.



Bila je jedna od osnivača i prva predsjednica političke partije Jugoslovenska levica (JUL), koja je od 1994. do 2000. godine bila na vlasti u koaliciji sa SPS-om Slobodana Miloševića.



(RSE)