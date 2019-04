U Evropskoj uniji od maja 2022. u novim će modelima vozila biti obvezna sigurnosna tehnologija poput inteligentnog sistema za pomoć pri kontroli brzine (ISA) ili naprednog sistema za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača.

Ta će tehnologija u postojećim modelima biti obvezna od maja 2024. I dok u evropskim institucijama propisuju sve napredniju tehnologiju kao obveznu opremu u vozilima, podaci o hrvatskom voznom parku pokazuju da je to za hrvatske vozače daleka budućnost.



Tako prema podacima Centra za vozila Hrvatske (CVH), primjerice, više od 400 hiljada osobnih automobila registovanih u Hrvatskoj u 2018. nije imalo savremeni sistem kočenja - sistem za sprečavanje blokiranja kotača ABS ili ABS i ESP (elektronički program stabilnost). A to, napominju u CVH, može uvelike utjecati na sigurnost u saobraćaju.



ABS sistem ugrađen je u 778.441 osobni automobil u Hrvatskoj, a ABS i ESP u 482.198 automobila. Dobra stvar je pak da se broj osobnih vozila u Hrvatskoj bez sistema ABS i ABS+ESP smanjuje pa ih je tako u 2017. bilo registrovano 441.875, a lani 404.746, ističe Večernji.



U CVH upozoravaju i na to da je zabrinjavajući podatak da Hrvatska u gotovo svim kategorijama vozila ima relativno star vozni park.



Osobni automobili, koji su u saobraćaju najzastupljeniji, tako su prosječno stari 12,64 godine, dok je prosječna starost traktora čak 30 godina. Pri tome je 68,4 posto automobila u Hrvatskoj starije od 10 godina. Ipak, prosječna starost automobila u Hrvatskoj lani je bila manja nego godinu prije kad je iznosila 12,95 godina. Prosječna starost svih vozila u Hrvatskoj za 2018. je 13,68 godina, a i to je niže u odnosu na 2017., kad je ta prosječna starost iznosila 13,99 godina, piše Večernji list u uskršnjem trobroju, prenosi Hina.





