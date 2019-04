Na početku obraćanja pozdravio je mađarskog ministra Sijarta, a potom pozvao Srbe koji su na skup došli pješke sa Kosova da dođu na binu i budu sa njim.

Foto: Tanjug

- Beskrajno vam hvala na ovolikoj podršci - kazao je Vučić.



- Znam da nikad više neću govoriti pred više ljudi nego što ih je ovdje!



- Hoću da se zahvalim svima koji su došli iz različitih krajeva, Republike Srpske, Bijelog Polja, Pljevalja, Vukovara, Sjeverne Makedonije... Pokazali smo jednu stvar: U ma koliko država da živimo, jedinstvo srpskog nacionalnog korpusa niko ne može da nam uzme! Da pripadamo istom narodu, imamo isti jezik i kulturu!



- Pokazali ste da želite modernu, uspješnu Srbiju. Pokazali ste da ne poštujete one koji prijete i koji bi Srbiju da ruše. Ja o političkim protivnicima neću reći ništa. Govoriću o budućnosti Srbije.



- Moj posao kao predsjednika Srbije je da čuvamo mir. Srbi su možda u 20. vijeku imali najviše ratova. Želim da u 21. vijeku nemamo nijedan! Da nemamo nove ratne junake, da nam junaci budu oni koji će da izvoze softvere i najbolje proizvode u sve krajeve svijeta - kazao je Vučić.



- Srbija će brzinom rakete da ide naprijed. Razgovaraćemo, ali nemojte da pomislite da ćemo da dozvolimo protjerivanje našeg naroda sa vjekovnih ognjišta na KiM. Moraćemo da gradimo mnogo bolje odnose sa BiH i Hrvatskom.



- Danas je samo sa KiM došlo 7.500 ljudi. Desetinama autobusa nisu na administrativnom prelazu dozvolili da prođu - kazao je Vučić.



- Bez vas ovoliko ne bih mogao pred Putina, Merkelovu, Si Đipinga i Makrona u narednih sedam dana. Ovako znam kolika je odgovornost i hoću da kažem pred ovim ljudima: tražili smo kompromis sa Albancima, molili smo za kompromis, a oni su samo gledali kako da ponize Srbiju - kaže Vučić.



Albancima je poručio:



- Red je da se ponašate civilizovano, red je da se ponašate normalno! Možete da pretite koliko hoćete, nema razgovora! Povucite takse - razgovaraćemo! Ima samo jedna stvar skuplja da izgubite od glave, i to nemojte da zaboravite ni vi prijatelji sa Zapada, ni vi Albanci - a to je obraz! Nikada ne pokušavajte Srbiji da ga okaljate - kazao je Vučić.



- Četvrtu godinu za redom imamo suficit u budžetu. Nikada nijedna vlast u srpskoj istoriji nije to uspela. Želim da tako bude i u narednih 5 godina. To je zato što imate domaćinsku vladu, koja se ponaša odgovorno - kaže Vučić.



- Srpska privreda će u narednih 5 godina rasti 4.5 odsto godišnje - pročitao je Vučić projekcije Svetske banke i MMF.



- Otvorio sam više od 100 farbika. Ponosan sam na to. I sutra da me smene, to niko ne može da mi ukine. Ali to ne bih mogao bez vas, ali ne bez drugačije pozicije Srbije u svetu - kazao je Aleksandar Vučić.



- Ma koliko nas neko pritiskao nećemo uvoditi sankcije Rusiji. Politika Srbije je čvrsta i jasna po pitanju vojne neutralnosti. Sami ćemo imati snage da štitimo svoje nebo, svoju zemlju. Jačaćemo svoje snage - kazao je on.



- Naš najvažniji cilj je razvoj Srbije, otvaranje fabrika, veće plate i penzije, uspešna, vredna, zaposlena Srbija. Naš cilj nisu sukobi! Niko nikada u našoj zemlji neće moći da tuče naše žene, da nasiljem dolazi do političkih ciljeva!



- Ovo je slobodna zemlja. Niko ne može da rešava probleme testerama, vešalima...



- Sve nas je manje, ljudi. Sve nam je džabe ako ne budemo imali više dece. Gubimo sve gradove, gubimo sva sela!

Nacionalni opstanak je ugrožen! Brinite o deci, brinite o budućnosti Srbije, jer bez dece nema budućnosti Srbije, ma koliko se neki zbog toga na mene ljutili - kazao je Vučić.



- Srbija, to je naša vjera! Naš san! Danas je dan za našu trobojku, za Srbiju! Plakao sam kada sam govorio na godišnjicu NATO bombardovanja, neki su me ismijavali, a ja sam ponosan na te suze. A danas bih uz osmijeh poručio: Hvala Danilu, Milici, Vukanu, hvala za sve što trpe! Hvala i vama dragi prijatelji na ovolikoj podršci! Vi ste Srbija, jedna, jedina, neponoviljiva! Beskrajno hvala na svemu! Mnogo vas volim! Živjela Srbija!





(24sata.info)