Foto: Tanjug

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas grupu Srba koja je pješke došla sa Kosmeta da bi prisustvovala sutrašnjem skupu u Beogradu i tako pružila podršku politici koju vodi, te poručio da Albanci sa Kosmeta, ali i svi drugi, treba da znaju da bez kompromisa sa Srbijom neće imati ništa.



"I međunarodna zajednica, i Njemačka, SAD, Francuska, moraju da znaju da bez kompromisa pritisci ne pomažu", rekao je Vučić.



On je naglasio da je pred Srbijom težak period i da očekuje dalje pritiske.



"To je važan period po pitanju Kosova i Metohije. Ne bih rekao odlučujući ili nešto što će donijeti ne znam kakvo konačno rješenje, ali jedan težak period u kojem očekujem brojne pritiske da Srbija učini dodatne ustupke, iz meni nepoznatih razloga, kako bi umilila kosovske Albance da prihvate da ukinu takse da bi se otvorila mogućnost za dijalog", naveo je Vučić, prenose beogradski mediji.



On je dodao da je i lično na dnevnom nivou izložen zahtjevima da Beograd učini nešto kako bi Albanci povukli protivpravne takse.



"Moj odgovor je da ne ponižavaju Srbiju", rekao je Vučić.



On je ponovio da će se Srbija boriti civilizovanim metodama, da je čekala šest mjeseci ne uvodeći recipročne mjere poslije uvođenja taksa, ali da ne može da trpi i čeka dovijeka bez odgovora.



"To ću reći i (njemačkom) kancelaru Angeli Merkel i francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu (u Briselu)", rekao je Vučić.



"Nadam se da će sastanak biti podsticaj miru i stabilnosti u regionu, a ne prilika da neodgovorni ljudi dobiju podijum i scenu za neozbiljne nastupe. Ako i bude tako, dobiće odgovoran odgovor od strane predstavnika Srbije, borićemo se svim srcem", naglasio je Vučić.



On je ponovio da je ugovorio i bilateralne susrete sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kojima će predočiti niz činjenica o tome kako su Albanci prekršili sve dogovore i šta sve samovoljno čine na Kosmetu.





(24sata.info)