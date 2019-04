Ako se pristupne ceste Pelješkom mostu ne izgrade do 2023. godine, Hrvatska će morati vratiti novac Europskoj uniji.

Arhiv / 24sata.info

U Hrvatskoj se nadaju kako se takav crni scenariji neće dogoditi i da će se projekt mosta i pristupnih cesta zaokružiti u predviđenim rokovima, premda je teoretski moguć zbog brojnih žalbi u postupku javne nabave i odabira najpovoljnijeg izvođača radova, prenosi Slobodna Dalmacija.



Nakon pompozne svečanosti na gradilištu Pelješkog mosta i posjeta kineskog premijera Li Kequianga uslijedio je još jedan hladan tuš – žalba austrijskog "Strabaga" na odabir izvođača radova na dionici pristupne ceste Duboka – Sparagovići. Tako je dovršetak projekta Pelješkog mosta i pristupnih cesta postao još dalji i neizvjesniji jer će Kinezi izgraditi most puno prije pristupnih cesta.



Svjesni su toga i u Ministarstvu prometa RH i u Hrvatskim cestama, koje su investitori Pelješkog mosta, ali su im ruke vezane Zakonom o javnoj nabavi, koji je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Ni resorni ministar Oleg Butković nije mogao precizirati kada bi radovi na pristupnim cestama trebali početi. Tek je ustvrdio da očekuje kako će kompletan projekt biti dovršen do 2022. godine. Naime, prema potpisanom ugovoru s izvođačima radova, kineskom tvrtkom CRBC, rok za dovršetak mosta je srpanj 2021. godine. No to ne uključuje i radove na pristupnim cestama od Jadranske magistrale i Komarne, pa preko Brijeste do Stona, gdje ni jedna lopata nije zakopana.



Ako Kinezi nastave raditi ovakvim tempom (zabijaju i do četiri pilota dnevno), most će se završiti puno prije pristupnih cesta, koje već sada debelo kasne.



Premda u Hrvatskim cestama ističu da je rok za dovršetak cijelog projekta – gradnje mosta i pristupnih cesta – 31. siječnja 2022., to očito neće biti tako zbog trenutačnih i budućih žalbi u postupcima javnih nabava.



– Ne možemo reći da će se most i pristupne ceste dovršiti isti dan. Sam most se počeo graditi ranije jer njegova gradnja traje dulje nego pristupnih cesta. Krajnji rok dovršetka kompletnog projekta je kraj 2023. zbog europskog financiranja, ali to nikako nije varijanta s kojom računamo – kazao je hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji nije želio komentirati izjavljene žalbe pojedinih ponuditelja ni odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



– Državna komisija bi takve žalbe trebala brže rješavati budući da se radi o važnom infrastrukturnom projektu – kazao je Butković, još jednom ustvrdivši da ne zna kada će konkretno početi radovi na pristupnim cestama oko Pelješkog mosta.



Pelješki most tako je postao talac pristupnih cesta koje se nisu ni počele graditi. Ako se žalbe u postupcima javne nabave nastave ovim tempom, teoretski je moguće da se ceste ni ne započnu raditi u iduće dvije godine pa bi se Hrvatska mogla naći u velikom problemu zbog rokova diktiranih iz Europske unije, koja bi mogla tražiti povlačenje svog novca natrag, piše Slobodna Dalmacija.

(FENA)