Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov poručio je da se problem Kosova, umjesto postavljanjem ultimatuma, može riješiti isključivo približavanjem pozicija dvije strane i konsenzusom i upozorio da će se pritisci SAD na Beograd da prizna Kosovo nastaviti.

Arhiv / 24sata.info

Na pitanje o ideji dvostrukog suvereniteta na Kosovu, o čemu pišu neki prištinski mediji, Lavrov je rekao da Zapad, kad je priznavao nezakonito proglašenu nezavisnost Kosova, nije pominjao dvostruki suverenitet.



"Ali ponavljam, na našim srpskim prijateljima je da donesu odluku. Što se tiče pritiska na Srbiju i zahtjeva da prizna nezavisnost Kosova, taj pritisak će se nastaviti. Prije svega SAD i aktuelna administracija obuzeti su težnjom da postignu što više spoljnopolitickih uspjeha za kratko vrijeme prije sljedećih izbora“, istakao je Lavrov, prenosi Sputnjik.



"To zahtijeva daleko više vremena nego da se postavljaju ultimatumi i da se traži da se oni smjesta prihvate, ali to je jedini put ka stabilnom rješenju problema. Nažalost, naše zapadne kolege u principu smatraju da odlučuju o sudbini svijeta i kolonijalni aspekti u mentalitetu su počeli da se ispoljavaju", konstatuje Lavrov.



Kako dodaje, oni govore o izuzetnosti i o tome da upravo zapadna grupa zemalja ima prava da određuje ko je u pravu, a ko je kriv.



"Sve manje govore o međunarodnom pravu, a sve više o pravilima koje su oni izmislili i koje moraju da prihvate sve ostale zemlje, zaobilazeći SB UN i ignorišući same UN“, upozorio je šef ruske diplomatije na konferenciji za novinare sa srpskim ministrom Ivicom Dačićem.



Lavrov je ocijenio i da postoje aktivni i impulsivni potezi i o Kosovu, i o Avganistanu, i o Korejskom poluostrvu, kao i u drugim pravcima.



"Shvatamo želju administracije u Vašingtonu da ostvari spoljnopoliticke uspjehe kako bi ih predočila biračima, ali ipak akcenat ne treba da budu vlastiti birački ciklusi nego interesi stabilnog, dugoročnog i trajnog rešenja“, naveo je Lavrov.



On je takođe skrenuo pažnju na ponašanje Zapada na međunarodnoj sceni, a kao primjer je naveo 20. godišnjicu bombardovanja Srbije.



"Šta ste čuli od članica NATO-a? Pa da su bili u pravu, da su donosili demokratiju i slobodu ugnjetenima i samo to. Nikakve griže savjesti, nikakvih sjećanja na to kako su bombardovali mostove po kojima su išli putnički vozovi, kako su bombardovali televiziju u Beogradu, takav pristup imaju ti ljudi“, rekao je Lavrov.

(Tanjug)