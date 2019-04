Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je veoma težak pregovarač, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači u intervjuu za britanski Indipendent u kojem je potvrdio značaj Velike Britanije za Prištinu rekavši da je će uvijek ostati partner jer je "doprinijela nezavisnosti Kosova".

Arhiv / 24sata.info

"Vučić je veoma teška osoba za pregovore, da imate dijalog sa njim", rekao je Tači ali i dodao da niti je on birao Vučića za pregovarača niti ovaj njega, nego je to realnost.



Tači kaže i da se Vučić dosta promijenio od kada se prvi put pojavio u politici.



"Režim kome je nekada pripadao bio je zao, režim koji je nanio mnogo štete ne samo Kosovu, Bosni i Hrvatskoj, već i samoj Srbiji", rekao je Tači.



Indipendent, međutim, primjećuje da se Tači suočava sa sopstvenim problemima jer Specijalni sud, osnovan 2017. godine u Hagu istražuje navode da su on i pripadnici takozvane OVK počinili ratne zločine, a na to Tači kaže da se ne ničega ne boji.



"Nećemo bježati, nećemo se stidjeti, suočićemo se sa tim i uvjeren sam da ćemo ga prevazići dostojanstveno i sa integritetom. Uvijek će biti glasova koji će pokušavati da ocrne ili optuže Kosovo, bace ljagu na Kosovo i mene lično. Vjerujem u pravdu. Ono što ne bi trebalo da dozvolimo da se desi jeste da se istorija ponovo napiše ", smatra Tači.



Istovremeno Tači optužuje međunarodnu zajednicu za duple standarde jer, kako kaže, nije bilo suđenja, podizanja optužnica za genocid koje je navodno Srbija počinila na Kosovu.



Kako kaže, ubijeno je 15.000 civila i ponavlja tvrdnje o navodnom silovanju 20.000 Albanki.



Ipak, konstatuje britanski list, Tači je svjestan tereta istorije na Balkanu.



"Najveća prepreka je prošlost. međutim ako pogledamo široko u region, posebno nakon nedavnog sporazuma između Makedonije i Grčke, glavno pitanje, mislim da je sada naš red, na Kosovo i Srbiju, da postignemo mirovni sporazum. Na kraju krajeva, dijalog nema alternative. To je jedino rješenje", smatra Tači i dodao da oni koji su se borili u ratu treba da razmišljaju o mirnoj budućnosti za naredne generacije, što je važno "i za nas i za Evropu".

(Tanjug)