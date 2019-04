Srbiji slijedi izuzetno težak period, od nas će se tražiti priznanje pune nezavisnosti i teritorijalne cjelovitosti Kosova, rekao je danas predsjednik SNS, i Srbije, Aleksandar Vučić na sjednici Glavnog i Izvršnog odbora stranke u proširenom sastavu.

On je takođe preneo da očekuje, u Berlinu, zahtjev za nekim novim formatom razgovora o KiM, a da pri tome Srbi ne dobiju ništa, a Albanci dobiju nezavisnost.



"Ali, po cijenu, koja je treba da platim, neću pristati na dijalog bez prethodnog ukidanja taksi", rekao je Vučić.



Onima koji su, kaže, naučili da ga zovu telefon ako Srbi samo dignu ruke u gard, poručuje:



"Nemojte me zvati. Nisam dostupan".



Sjednica Glavnog i Izvršnog odbora stranke održana je posle Predsjedništva SNS, na kojem su, kako je prenio, razgovarali o tri ključne teme - pripreme za veliki narodni skup 19. aprila "Stop nasilju i budućnost Srbije", situacija na Kosovu i aktuelna politička situacija i, potencijalno, raspisivanje izbora - Vučić je najprije ukazao.



Vučića su inače učesnici sjednice dočekali višeminutni aplauz, ovacije i dobošari, i to u "dva talasa", pošto ih je on molio da prekinu i sjednu, a drugi je uslijedio na povik iz sale "živio Vučić", a uslijedilo je skandiranje "Aco, Srbine".





