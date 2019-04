Lider Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović izjavio je da su protesti na ulici "sjajno mjesto" ako nekoga želite da "izvrijeđate" ili "poručite mu da će nestati".

Čedomir Jovanović / 24sata.info

"Ulica nije mjesto na kojem možete da razgovarate o ekonomiji, Evropi i medijima. Kada politiku vodite na ulici morate biti svjesni da na taj način definišete put kojim će ići društvo", rekao je Jovanović za RTS komentarišući proteste "Jedan od pet miliona".



On je kazao da "ne želi da izađe iz Skupštine", jer je to jedino mjesto za razgovor i da "ne zna nikog ko je bojkotom parlamenta ostvario ciljeve".



Jovanović je kazao da ne mogu zahtjevi da se donose na ulici, pa da se očekuje da ih prihvate institucije.



Upitan kakav epilog protesta očekuje, kazao je da je epilog "jasan", a to je "jedno veliko ništa".



"Ako je politika 'lupetaranje' Sergeja Trifunovića i vrijeđanje naroda, pa posipanje pepelom, kakav je to epilog?, upitao je Jovanović.





(24sata.info)