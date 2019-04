Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je sporazum s Beogradom moguć ove godine, ali da nema planova za ukidanje tarifa na robu iz Srbije koje su i dovele do obustave dijaloga.

Hašim Tači / 24sata.info

On je za britanski Guardian rekao da je sporazum o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda i dalje moguć, uprkos ozbiljnim zastojima posljednjih nekoliko mjeseci.



"Moramo da sjednemo čak i s našim najljućim neprijateljima, ali bez ikakvih preduslova, i pokušamo da slušamo jedni druge", rekao je Tači britanskom listu uoči konferencije u Berlinu koja će se održati 29. aprila.



Prema njegovim riječima, on je ulozio sav politički kapital koji je izgradio za dvije decenije u uspjeh dijaloga, kao i da bi cijena neuspjeha bila šteta za cijeli region.



"U trenutnim okolnostima, sa ovim tenzijama, ne vidim zašto bi ijedan strani investitor došao i ulagao u naš region. Jedino mirovni sporazum može da donese napredak", rekao je Tači.



On je dodao i da bi demarkacija granica mogla da bude dio svakog "sveobuhvatnog sporazuma o međusobnom priznanju", i istakao da ne može biti graničnih ili etničkih linija i da će i Kosovo i Srbija ostati multietničke sredine.



Govoreći o Srbima na Kosovu i predsjednicima opština na sjeveru koji su podnijeli ostavke nakon uvođenja taksi u novembru prošle godine, on je rekao da su se Srbi povukli iz političkog života na Kosovu.



"Niko nema odgovor kako da se krene naprijed, a najveće žrtve su stanovnici Kosova, a posebno kosovski Srbi", rekao je Tači.





(24sata.info)