Predsjedavajući Saveza za Srbiju i lider pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da ukoliko vlast odbije dijalog sa opozicijom za njega onda svaki građanski otpor i samoodbrana dozvoljeni.

Arhiv / 24sata.info

"Opozicija je u subotu pokazala jedinstvo, odlučnost, razum i odgovornost, a to su uslovi da biste bili normalna vlast. Sadašnja vlast može ponovo da pokaže nenormalnost i odbije dijalog za riješavanje političke krize. Što se mene tiče onda su svaki građanski otpor i samoodbrana dozvoljeni", objavio je Obradović na Twitteru.



On je napisao da je vlast na potezu, da ima šest dana da odgovori da li su za dijalog o fer izborima i oslobođenje medija, ali napomenuo da neće dijalog sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković.



"Protesti nisu bili nasilni i traži se dijalog, ako to odbiju ostaje samo građanska neposlušnost i blokada čitave Srbije", naveo je Obradović.

(RSE)