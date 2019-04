Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je predstavnike opozicije na dijalog, ali tamo gdje se dijalog i odigrava - u Parlamentu.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Kaže da će u petak govoriti pred najvećim brojem ljudi, a da će ozbiljnim sadržajem koji će ponuditi građanima pokazati šta je činiti u narednom periodu.



Aleksandar Vučić je ponovio optužbe na račun pojedinih lidera opozicije, koji su, kako je rekao, svojim govorima na jučerašnjem protestu, dokazali njegove tvrdnje.



"Jučer sam bio na terasi i slušao ljude. Žive duše nije bilo u blizini Predsjedništva i Skupštine Grada Beograda. Slušao sam uvrede na svoj račun po hiljaditi put", rekao je Vučić.



Vučić je tokom obilaska Kliničkog centra Srbije ponovio da je na jučerašnjim protestima bilo sedam i po hiljada ljudi.



"Mi smo znali - gornja granica je bila 11.000, i bilo je sedam i po hiljada. Ljudi su prebrojani 'u glavu'. Ne razumijem tu histeriju laži koju su neki pokušavali da prikriju. Nije bitan broj ljudi, zato što su sve vrijeme lagali. Nijednom se u Beogradu nije okupilo više od pet i po hiljada ljudi. A sedam i po hiljada je ozbiljan broj", naglasio je Vučić.



Zato je, kaže, predsjednica Skupštine Maja Gojković pozvala na dijalog u parlamentu.



"Za dijalog smo spremni, Maja Gojković ih je pozvala na dijalog tamo gdje treba", istako je predsjednik Srbije.



Vučić najavljuje da će na skupu zakazanom za petak govoriti pred velikim brojem ljudi.



Kaže da ozbiljnim sadržajem koji će ponuditi građanima želi da pokaže "šta je činiti u narednom periodu".



Mađarima se izvinio zbog izjava pojedinih lidera opozicije. Zabrinjavajuće su, kaže, tvrdnje o naseljavanju Mađara i Sirijaca.



Ističe da to nije stav većinske Srbije.



"To se i u teoriji i praksi naziva fašizam. Ja ću da govorim istinu, to je moj posao kao predsjednika", naveo je Vučić.



Zahtjevi koji se tiču REM-a i javnih servisa su, prema Vučićevim riječima, protivzakoniti.



"To bi bilo direktno narušavanje Javnog servisa, jer su te zakone oni donosili", kazao je Vučić.



Predsjednik Srbije rekao je da ne voli ultimatume.



"Te ultimatume pet i šest dana - ne volim ulutimatume, zato naprijed do pobjede, rasturite nas. A na dijalog u parlament", zaključio je Vučić.





(24sata.info)