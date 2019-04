"Manje od 500 ih je bilo u Buleravu Aleksandra, Takovskoj i Kneza Miloša. Ni raskrinicu nisu mogli da zauzmu. Nikoga tu nije bilo. Kod gradske skupštine nije nikoga bilo, niti kod Predsjedništva", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara o jučerašnjem protestu opozicije i kako komentariše to što su švicarski i nemački mediji objavili da je se okupilo 10.000, a da je Sputnjik prenio da je bilo čak 50.000, Aleksandar Vučić je, između ostalog rekao, da je iz zgrade Predsjedništva "sve mogao da sluša" i da "žive duše nije bilo ispred zgrade Predsjedništva, niti u blizini gradske skupšine".



"Onda smo čekali da se vrate... Imali smo razliku između softverskog i ručnog brojanja, razlika od 65 lica, razlika između 7.400 i 7.500... Da se ne bismo gađali svi zajedno lažnim ciframa i procenama, ti ljudi su prebrojani u glavu, svako je prebrojan i pokazan", rekao je Vućić, prenosi Blic.



Ali, dodao je, nije toliko bitan broj ljudi, "iako je to iz cijele Srbije, iako je pet mjeseci najavljivano", već to što su, kako je rekao, "sve vrijeme obmanjivali javnost o broju ljudi".



"Nijednu sekundu se u Beogradu nije okupilo više od 5.500 do 5.600 ljudi. Sedam i po hiljada je ozbiljan broj, nije baš sa onim koji dođu iz cijele Srbije toliko ozbiljan, ali nije ni za potcenjivanje, nije mala stvar, jer sa tim brojem možete da pređete cenzus", rekao je Vučić i dodao da je upravo zato Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije i pozvala na razgovor, "ali mi smo shvatili da oni ni sa njom ne žele da razgovaraju".



Istovremeno, on je pozvao građane Srbije da u petak, 19. aprila dođu na miting SNS-a i "saslušaju šta je to što imaju da kažu šta je do sada učinjeno i šta je još namjera da se učini".



Očekuje, kaže, da će u petak govoriti pred "vjerovatno najvećim brojem građana", te da želi da građanima "ozbiljnije i sadržajnije govori o svim planovima".



On je pozvao opoziciju da više ne prijeti i da "već urade to čime prijete, nasilnim djelovanje, kako bi se sve već jednom završilo".



"Nemojte više da nam pretite. Dojadiste. Hajde samo da vas vidim", rekao je Vučić.



Što se tiče Kosova, Vučić je rekao da "veoma brine zbog svega".



"Ako me pitate, brinem i zbog susreta u Berlinu. Ne zbog toga što se plašim bilo kakvih pritisaka, niti mislim da će ih biti, već ne vidim ni kako dalje ni šta dalje sa ljudima koji su tako i toliko neodgovorni kao što su albanski lideri danas. To je ono što kod mene izaziva i veliku bojazan i određeni strah, ali utoliko više će nas natjerati na još ozbiljnije i odgovornije ponašanje", rekao je Vučić novinarima poslije obilaska radova na Kliničkom centru Srbije.



On je dodao da su albanski mediji, za razliku od njemačkih i švicarskih, pa i hrvatskih, vidjeli stvari na ulicama na drugačiji način.





