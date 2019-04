Slovenski predsjednik Borut Pahor najavio je da će o tzv. špijunskoj aferi razgovarati s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, s kojom će se susresti idućeg mjeseca u Tirani na sastanku na vrhu država regije u okviru slovensko-hrvatske inicijative Brdo-Brijuni.

Pahor je u subotu na proslavi u mjestu Polzela pri susretu s novinarima kazao da o zadnjoj aferi još nije govorio s hrvatskim predstavnicima, ali da namjerava početkom svibnja to iznijeti hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, prigodom sastanka u Tirani.



Pahor je pri tome upozorio da je politika Slovenije da unatoč napetostima u odnosima "ne treba zatvarati vrata nego otvarati nova".



"U regiji je općenito mnogo napetosti i zato ne smijemo dopustiti da to ugrozi našu sigurnost i mir", kazao je Pahor, a prenijela televizijska postaja POP-TV.



Istaknuo je da "otkrića o prisluškivanju" slovenskih aktera u arbitraži o granici ne smiju utjecati "na ono što je već postignuto".



"Imamo odluku arbitražnog suda bez obzira na to što o tome govori hrvatska strana", kazao je Pahor koji je uvjeren da će Hrvatska prije ili kasnije morati priznati arbitražni rezultat.



Afera prisluškivanje, kako su navodno špijuniranje Sekoleca i Drenik, a navodno i slovenskih novinara POP-TV-a nazvali slovenski mediji, utječe i na kampanju slovenskih političkih stranaka pred izbore za Europski parlament, priznao je u petak u razgovoru za Slovensku televiziju ministar obrane Karl Erjavec, smjerajući na predsjednika parlamentarnog povjerenstva za nadzor tajnih službi Mateja Tonina, prenosi Hina.



Tonin je proteklog tjedna najavio da će njegovo povjerenstvo vrlo uskoro ispitati slovenske dionike afere prisluškivanja u arbitražnom skandalu, za što drži odgovornim Erjavca koji je u vrijeme izbijanja afere bio ministar vanjskih poslova. Između Tonina i Erjaveca arbitražni skandal i navodne greške Erjaveca u tom procesu bile su i predmet njihove žestoke polemike tijekom lanjske kampanje pred parlamentarne izbora u kojima su se za što više mjesta u parlamentu borile Erjavčeva Stranka demokratskih umirovljenika (DESUS) i Toninova demokršćanska Nova Slovenija.





