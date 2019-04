Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je na konferenciji za medije da je današnji protest opozicije protekao bez incidenata i da je na njemu na početku bilo između 7.300 i 7.500 ljudi.

Nebojša Stefanović / 24sata.info

- Svako ko je htio da dođe u Beograd mogao je, kako je želio - istakao je Stefanović.



Stefanović je rekao da je oko 700 autobusa na redovnim linijama danas došlo u Beograd i demantovao glasine da je policija spriječavala autobuse, kombije i slično da dođu u Beogradu gdje se održava protest opozicije.



Kaže da je uoči protesta bilo puno neistina, poluistina i fabrikovanih informacija i da je jedna od njih bila i kampanja kako će policija imati barikade na putevima i blokirati sve putne pravce.



- Samo danas do 11.15 sati, kada sam pitao prvi put BAS i druge prevoznike, 221 autobus je ušao u Beograd i to su bile redovne linije. A tokom cijelog dana oko 700 autobusa je iz drugih gradova došlo u Beogradu, što redovnih linija. Takođe, nijedan voz nije zastao niti usporio, tako da je željeznički saobaćaj tekao perfektno - naveo je ministar.





OPOZICIJA NIŠTA NIJE PONUDILA GRAĐANIMA



Stefanović je izjavio i da opozicija nije na današnjem protestu ništa ponudila građanima i da su mogle samo da se čuju poruke mržnje i prijetnje.



- Mogla je da se čuje mržnja protiv svih nas. Nisam čuo šta nude ljudima koji su došli. Ne nude im ništa, osim mržnje i prijetnji ništa nisam čuo. Prijete policjacima, postavljaće sudije i tužioce koji njima odgovaraju i drugo. To bi valjda bilo nezavisno i samostalno sudstvo - kazao je Stefanović.



Na pitanje kako vidi zahtjeve opozicije, Stefanović kaže da je vrhunac demokratije, prema opoziciji , da Ðilas, Jeremić i Obradović odlučuju o svemu i da novinari pišu kako odgovara SzS.



- Jer, ako ne budu tako pisali možda im neko pokuca na vrata redakcije - dodao je ministar policije.



Naveo je da bi opozicija da uređuje RTS kako njoj odgovara da bi onda mogli da kažu da je to zadovoljavajuće.



Napomenuo je da su izborna pravila upravo oni donijeli još 2000. godine i da ona nisu mijenjana.



- Oni bi da budu i regulatorno REM-a - dodao je Stefanović.





Stefanović je rekao da je mogao da čuje na protestu da Vučić naseljava Mađare i istakao da je ponosan na tu nacionalnu manjinu, kao i na sve druge, što žive u Srbiji i doprinose različitosti.



- Ako 7.000 ljudi dođe i kaže biće kako mi hoćemo, je l to demokratija? Mislim da većina građana ne podržava takvu vrstu demokratije - naglasio je Stefanović na konferenciji za medije.



Naveo je da je u okviru kampanje Budućnost Srbije u mnogo manjim mjestima bilo mnogo više ljudi nego na današnjem protestu opozicije, kao i da je uvjeren da će odziv na miting Budućnost Srbije, 19. aprila, biti neuporediv sa današnjim.



- Da vidite 19. aprila koliko će biti ljudi. Pozivam sve da dođu - poručio je Stefanović i dodao da će tada svi moći da vide šta je veliki skup.



Kaže da njemu govornici na protestu nisu bili naročito interesantni i da se nisu mnogo potrudili, pošto je bilo sve u skladu sa onim "Ðilasovim - gradićemo škole tamo gdje je to potrebno".



VIDJEĆETE 19. APRILA KAKO IZGLEDA 100 HILJADA LJUDI



Ministar unutrašnjih poslova poručio je večeras opoziciji okupljenoj oko Saveza za Srbiju da će 19. aprila moći da naprave razliku i vide kako izgleda kada je na ulicama 7.000 i 100.000 ljudi.



Stefanović je podsjetio da je za tada najavljen skup predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u okviru kampanje "Budućnost Srbije" i ocijenio da će to biti jedan u najvećih skupova u Beogradu u posljednjih 10 godina.



Ministar je rekao da je često od strane pojedinih lidera opozicije bio kritikovan da izmišlja o broju učesnika protesta koji su se okupljali subotama u centru Beograda i dodao da je danas "lako prebrojati ljudi naročito ako je skup na otvorenom".



- Kada su ljudi prebrojani u glavu da ih je bilo 5.500, oni su govorili ''Stefanović izmišlja, na skupu je bilo 50.000 ljudi''. Kada imate skup na otvorenom lako se prebroji. Ako želite, izbrojite sami, uvećajte bilo koju fotografiju sa skupa i možete jasno sve da vidite - rekao je Stefanović.



On je poručio opoziciji da ako žele da vide kako izgleda 100.000 ljudi, koliko oni, kaže, procjenjuju da je bilo tokom današnjeg protesta, da će tu priliku imati da vide već u petak, na istom mjestu.



- Isto mjesto, ali slika će biti drugačija, sa neuporedivo više ljudi. Moći ćete da vidite kako će ulice izgledati 19. aprila kada bude bilo 100.000 ljudi - poručio je Stefanović.



Istakao je da će obezbjeđivanje 100.000 ljudi biti izazov za pripadnike MUP-a i dodao da će zbog tako velikog broja ljudi biti puno logističkog posla da se obezbijedi saobraćaj i javni red i mir.



- Zamolio bih građane za strpljenje i unaprijed im se izvinjavam što će neki dijelovi toga dana biti blokirani, mi ćemo se truditi da to bude minimalno i da obezbijedimo javni red i mir, da ne bude provokacije i propusta baš kao što je policija radila i do sada - podvukao je Stefanović.





(24sata.info)