Oko 450 glasnih sudionika okupilo se u subotu u "Maršu za životinje" središnjim ulicama Zagreba s transparentima, veganskim zastavama, šarenim dimnim bakljama, uz bubnjanje i zviždanje s porukom protiv napuštanja i mučenja životinja te njihovog iskorištavanja i zlostavljanja u industriji zabave, proizvodnji odjeće i hrane, testiranjima u laboratorijima, lovu i drugim područjima.

Foto: HINA

Riječ je o trećem "Maršu za životinje" kojeg su organizirale udruga Prijatelji životinja i Udruga Pobjede. Sudionici su se okupili na Trgu kralja Tomislava, odakle je povorka krenula središnjim ulicama Zagreba do Trga bana Jelačića gdje su se sa porukama za slobodu i prava životinja obratili građanima, te potom nastavili u povorci Jurišićevom ulicom do Trga hrvatskih velikana. "Marš za životinje" trajao je oko tri sata.



Sudionici su istaknuli da su se okupili za najslabije, koji se ne mogu izboriti za sebe te da se zato oni bore za najosnovnija prava životinja, na život bez boli i patnje, bez kaveza, na život gdje ih neće derati na živo, klati u klaonicama i ubijati zbog krzna i kože i pokusa, i gdje ih neće ostavljati na ulicama, zlostavljati, mučiti, zanemarivati. Poručili su da žele životinjama jednako što svi zajedno želimo jedni drugima - ljubav, suosjećanje, dobrotu.



Na brojnim transparentima je između ostaloga pisalo: "Marš za životinje - zajedno za pravedniji i suosjećajniji svijet", "Suosjećanje umjesto puške", "Lov je ubojstvo iz zabave", "Ne pričajte o ljubavi i miru dok imate mrtve životinje na tanjuru", "Jedi grah, budi zdrav", "Veganska prehrana za spas planeta", "Životinje su tu s nama, ne za nas", "Životinje nisu tu da ih jedemo, nosimo ili testiramo na njima".



Glasno su između ostaloga skandirali: "Sloboda za životinje - životinjama prava", "Jedan svijet - jedna borba", "Svi smo isti ispod kože".



"Poruka ovog trećeg 'Marša za životinje' je da trebamo i možemo, moramo imati ljubavi za sve stanovnike ovoga planeta podjednako jer svi trebamo dijeliti ovaj planet, trebamo ostvariti suživot, a ne da životinje pretvaramo u robove, u naše zatočenike, u hodajuće šunke, kobasice, krznene kapute. To je naša sramota. Veganstvo je budućnost, suosjećanje je budućnost, ljubav je budućnost, pravednost je budućnost", rekao je predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman.



Zahvalio je građanima koji ih podržavaju kao i milijune diljem svijeta. Rekao je da se preko 100 milijardi životinja svake godine muči, uzgaja, kolje. Ustvrdio je da se čovjekov odnos prema životinjama direktno povezan s našim opstankom, s gladi u svijetu, s pitkom vodom, sa klimatskim promjenama, prenosi Hina.



"Zar itko želi završiti u klaonici, zar je to lijepo? Zar želimo svijet pun klaonica, pun krvi, zar želimo statistiku da svake sekunde jedna životinja skapava prerezanog vrata ili želimo statistiku da svaki dan diljem svijeta nova osoba postaje vegetarijanac, a još više vegan, da ne želi koristiti proizvode koji su testirani na životinjama, ne želi posjećivati zoološke vrtove, cirkuse sa životinjama, ne želi nositi krznene kapute, ne želi kupovati životinje nego ih udomljuju, spašavaju s ceste", pitao je Oman.



Zahvalio je građanima na podršci u ime životinja jer ih one trebaju sada i odmah.



Sudionici "Marša za životinje" stigli su u Zagreb iz brojnih hrvatskih gradova, ali i iz inozemstva. Marš je podržalo više od 50 svjetskih i domaćih organizacija iz SAD-a, Australije, Slovenije, Grčke, Izraela, Kanade, Belgije, Škotske, Njemačke, Italije, Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Nizozemske i Francuske. Osobno mu se pridružila Annabella McIntosh, koordinatorica za Istočnu Europu njemačke PETA-e.





(FENA)