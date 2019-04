Više od 80.000 ljudi brutalno je uijeno u koncentracionom logoru Jasenovac. To je mjesto istinske boli i simbol je katastrofalnih posljedica neobuzdanog nacionlizma i mržnje.

Foto: FENA

Danas bih voljela odati počast žrtvama tih zvjerstava, izraziti solidarnost s onima koji održavaju u životu pamćenje na te tragične događaje i podržavam one koji koji se neumorno bore za poštovanje i dostojanstvo ljudi koji su izgubili živote na tom užasnom mjestu.



Dodajem svoj glas njihovom jer trebamo biti snažniji i glasniji od onih koji manipuliraju istinom o tome šta se tamo dešavalo - izjavila je danas povjerenica Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, učestvujući u ceremonij obilježavanja oslobđanja logora smrti kojim je između 1941. i 1945. godine upravljao fašistički ustaški režim u Hrvatskoj, saopćeno je u petak iz Vijeća Evrope.



Povjerenica je istaknula da negiranje holokausta, genocida i ratnih zločina ostaje ozbiljan problem u današnjoj Evropi, te da političari tu moraju igrati ključnu ulogu. Oni moraju odabrati da ne propagiraju lažne izjave o zločinima iz prošlosti. Umjesto toga, njihova je dužnost da promoviraju poštovanje i sjećanje na žrtve i da osiguraju prava preživjelih.



- Postoje političari i javne ličnosti u Hrvatskoj koje minimiziraju odgovornost počinilaca, glorificiraju ih ili direktno negiraju postojanje ratnih zločina. Istorija Jasenovca jasno nam pokazuje zašto je to veoma opasan put. Istorijski revizionizam ne bi trebao imati mjesta u današnjoj Evropi - kazala je.



- Trebamo promovirati učenje istorije zasnovano na istini, poštovanju prema svim žrtvama i otvaranju dijaloga o zločinima iz prošlosti. Moramo aktivno odbacivati mržnju i nasilje koji su izazvali tolike patnje na našem kontinentu. To je jedini put kojim možemo ostvariti iskrenu društvenu koheziju. Jasenovac treba biti lekcija za sviju nas. Ne smijemo dopustiti da se takve ljudske tragedije ikada ponove - zaključila je povjerenica.



U Zagrebu i Jasenovcu, povjerenica se sastala s predstavnicima Srpskog narodnog vijeća, Koordinacijom jevrejskih zajednica u Hrvatskoj, romskom zajednicom "Kali Sara" i Htvatskim savezom antifašista, kao i s preživjelima Jasenovca, saopćeno je iz Vijeća Evrope.

(FENA)