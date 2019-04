Pelješki most bit će dug 2,4 kilometra i sa četiri prometna traka.

Foto: AA

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Državnog vijeća Narodne Republike Kine Li Kequiang na gradilištu Pelješkog mosta simbolično su pritiskom na tipkalo postavili najveći pilot Pelješkog mosta kojeg će kineska kompanija CRBC prema ugovoru završiti početkom 2021. godine, čime će se jug Hrvatske kopnenim putem povezati s ostatkom zemlje.



Kineski premijer Li Kequiang istaknuo je kako je Pelješki most važan projekt za kinesku kompaniju China Road And Bridge Corporation (CRBC) koja će ga izgrađivati na najvišoj mogućoj razini, poručio je. Nadzor pojedinih dionica izvedbe, kao i proizvodnju čelika za most u Šangaju, vrše ovlaštena nadzorna tijela Europske unije (EU).



„Smatram da je most projekt mira i sigurnosti, privrede i razvoja. Most će spajati dva dijela teritorija Hrvatske i tako olakšati promet te pomoći razvoj gospodarstva i društva u Hrvatskoj, posebno juga Hrvatske te u velikoj mjeri poboljšati kvalitetu života lokalnih građana“, poručio je kineski premijer Li.



Istaknuo je kako je ovaj most pilot projekt suradnje u okviru Inicijative 16+1, ali i suradnje Kine i Europske unije.



Li je dodao kako će, nakon što prestane padati kiša i kada most bude izgrađen, biti „duga na zemlji“.



Premijer Plenković je istaknuo kako je Pelješki most najveći i najvažniji hrvatski infrastrukturni projekt koji je kao tema i ambicija u domaćoj politici, struci i javnosti prisutan već 20-ak godina te kako ovaj projekt za Hrvatsku ima strateško značenje povezivanja juga s ostatkom Hrvatske.



„Simbolički, ovaj most osigurat će jedinstvo državnog teritorija“, rekao je Plenković.



Plenković je naglasio značaj Pelješkog mosta u prometnom i turističkom pogledu „ali i s obzirom na činjenicu da teritorij Bosne i Hercegovine predstavlja vanjsku granicu Europske unije još jedno određeno vrijeme“.



„Za sve hrvatske građane i sve one koji dolaze u Republiku Hrvatsku Pelješki most znači nesmetan promet do krajnjega juga“, rekao je premijer.



Pelješki most s pristupnim cestama vrijedan je 520 milijuna eura, a sufinanciran je sredstvima EU u iznosu od 357 miljuna eura.



„Njegova realizacija predstavljat će spomenik u najvidljivijem smislu prvih nekoliko godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji“, poručio je Plenković.



Dodjela posla izgradnje mosta kineskoj korporaciji CRBC, koja je imala najbolju ponudu na javnom natječaju, otvorila je sasvim novu dimenziju suradnje Hrvatske i Kine, ocijenio je Plenković.



U građevinskom smislu, Pelješki most je Plenković ocijenio jednim od najznačajnijih mostova koji se gradio u Europi proteklih desetljeća.



Ukupna težina čelika u mostu je 80.000 tona, što pod vodom, što iznad vode, što znači da će most težiti kao 10 Eiffelovih toranja, a piloti su jedni od najdužih u povijesti izgradnje mostova u svijetu s dužinom od 130 metara.



Dvojica premijera upisali su se u knjigu dojmova i otkrili spomen ploču će ostati kao podsjetnik na današnji događaj i posjetu kineskog premijera Lija Hrvatskoj.



Krajnji rok izgradnje Pelješkog mosta je završetak siječnja 2021. godine, a gradnju sufinacira EU koja po prvi put svojim novcem financira projekt kojem je izvođač radova Kina.



Dvojica premijera danas i sutra, 11. i 12. travnja, sudjeluju na Summitu 16+1, sastanku šefova vlada zemalja srednje i istočne Europe i Kine pod nazivom „Otvorenošću, inovacijom i partnerstvom gradimo nove mostove“, koji se održava 8. put u Dubrovniku.



Uoči Sastanka na vrhu nazočit će otvaranju Poslovnog foruma za poduzetnike iz Kine i 16 europskih zemalja. Teme panela na Poslovnom forumu su suradnja u područjima infrastrukture i ulaganja, proizvodnje, inovacija, trgovine, turizma i kulture.





(AA)