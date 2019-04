Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je rano jutros da u odnosima Hrvatske i Slovenije nema “velike drame“.

Andrej Plenković / 24sata.info

On je to rekao novinarima nakon završenog sastanka lidera EU u Briselu i potvrdio da je na marginama tog sastanka razgovarao sa slovenačkim premijerom Marjanom Šarecom i dodao da bi volio da dvije zemlje sjednu za sto i riješe probleme, prenosi Hina.



Upitan da li su razgovarali o optužbama Slovenije da je hrvatska obaveštajna služba prisluškivala slovenačke zvaničnike, on je rekao da to nije ništa novo.



- Uskoro su evropski izbori i svako mora da ima neku malu temu i da pokazuje kako štiti nacionalne interese - rekao je Plenković i dodao da će sa Šarecom razgovarati i na predstojećem samitu “16 plus 1“ u Dubrovniku.





