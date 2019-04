Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da neće biti ukidanja niti suspenzije takse bez postizanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom o obostranom priznanju i istakao da sada niko to ne traži.

Po njemu, uvođenje takse je doprinijelo da se zaustavi ideja o korekciji granica.



"Da bismo to izbjegli mi smo zatražili ugovor o međusobnom priznanju Kosova i Srbije koji će dobiti pregovaračka ekipa Kosova. Ako mislimo da je to što tražimo i ako imamo garancije da će se to postići onda mi ne bismo blokirali proces", rekao je Haradinaj kasno sinoć za KTV.



Ocijenio je da taksa nije smijetnja zbog koje se Vučić ne vraća u dijalog, već "nedostatak njegove političke volje".



"Kada ga pozovu i kažu gospodine treba da sjedneš, on odmah sjeda za sto", kazao je Haradinaj.



Govoreći o verbalnim napadima na njega, Haradinaj kaže da je postao objekat napada pošto se nije pokoravao temama o podjeli Kosova, "za koje se mislilo da su gotova stvar, ne samo na Kosovu, već i u regionu, kao i zbog takse i vojske (transformacije BSK u OSK)".



"Smeta im čovjek koji se ne pokorava ovim temama", kazao je Haradinaj.



Svi oni koji su zahtjevali i zahtjevaju ukidanje takse u suštini rade na slabljenju Kosova, kaže kosovski premijer i dodaje da je Kosovo bilo prinuđeno da donese odluku o taksi.



"Svi znaju da taksa neće biti povučena. Niko sada ne traži njeno ukidanje. Vidjeli su (moju odlučnost) i ostavili su taj posao", kazao je Haradinaj.

Poziv Tačiju da usaglase stavove pred Berlin



Haradinaj je najavio da će prisustvovati sastanku koji je za 29. april zakazan u Berlinu i pozvao predsjednika Hašima Tačija da se usaglase oko tog sastanka sa predstavnicima Beograda, jer će, u suprotnom, "pojasniti svoje stavove protiv podjele Kosova".



"Moje je ustavno pravo da pojasnim svoje stavove", kazao je Haradinaj za KTV i ponovio da je protiv razgraničenja ili podjele Kosova, jer smatra da se radi o pogrešnoj ideji.



Haradinaj je rekao da ideja o podjeli nema podršku na Kosovu i da je to "jasno i njenom inicijatoru", predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju.



Govoreći o posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, iz koje se jučer vratio, Haradinaj je rekao da je, iako nije bila zvanična niti protokolarna posjeta, on imao susrete i sa zvaničnicima iz Vašingtona.



"Otišao sam da posjetim moje Albance. Nije to bila bilateralna posjeta. Došli su da me posjete neki prijatelji iz Vašingtona. Bila je to radna posjeta i mi smo radili", kazao je Haradinaj.

(Beta)