Iako se iz zajedničkog istupa predsjednika parlamenata Hrvatske i Austrije, Gordana Jandrokovića i Wolfganga Sobotke, moglo zaključiti da Austrija nema ništa protiv komemoracije na Bleiburškom polju sve dok se ona odvija u skladu s austrijskim zakonima, najnovije reakcije iz koruške vlade pokazuju da komemoracija još može doći u pitanje.

Arhiv / 24sata.info

Koruški župan Peter Kaiser (SPÖ) i dalje ne gleda blagonaklono na okupljanje na Lojbaškom polju pokraj Bleiburga te poziva Ministarstvo unutarnjih poslova da "obavi svoj posao", piše u četvrtak Večernji list.



"Kako bi se osigurala komemoracija za mrtve bez ikakvih političkih poruka i bez iznošenja fašističkih ideja, Ministarstvo unutarnjih poslova mora slijediti primjer Katoličke crkve i kao nadležno tijelo poduzeti odgovarajuće mjere protiv desničarskog ekstremizma koje nitko u Koruškoj i Austriji ne želi", kazao je Kaiser u izjavi novinarima, prenosi Večernji list.



Dodaju da slično govori i gradonačelnik Bleiburga Stefan Visotschnig, ističući da nema ništa protiv komemoracije, no da se "taj događaj sve više pretvara u skup desničarskih ekstremista", što narušava i šteti slici zajednice.



Upućeni u Hrvatskoj tumače, pak, da bi eventualnu zabranu komemoracije bilo teško pravno pokriti, s obzirom na to da je riječ isključivo o vjerskim obredima na koje se ne primjenjuje zakon o javnom okupljanju i za koje nije nužno dobiti dozvolu vlasti. Teško, ali ne i nemoguće, kažu sugovornici Večernjeg lista, upozoravajući da obojica predsjednika parlamenata u svojim porukama ističu da sudionici komemoracije moraju poštovati austrijske propise.

"A to znači da će se, budu li se svi pridržavali reda i propisa, komemoracija biti održana kako je i planirano. No, ako se u Bleiburgu pojavi itko u ustaškoj uniformi ili s ustaškim znakovljem čije je isticanje od ove godine u Austriji i formalno zabranjeno, tamošnje bi vlasti to moglo potaknuti na politički manevar koji se, zatreba li, može i pravno pokriti", piše Večernji list.





(Hina)