Hrvatski premijer Andrej Plenković potvrdio je u četvrtak rano ujutro da je na marginama summita Europske unije kratko razgovarao sa slovenskim premijerom Marjanom Šarecom istaknuvši kako bi volio da Hrvatska i Slovenija sjednu za stol i riješe probleme.

Arhiv / 24sata.info

Na upit je li bilo riječi o kritikama Slovenije, koja Hrvatsku proziva zbog vladavine prava, Plenković je rekao da tu nema ništa novo, prenosi Hina.



"To je kontinuirana teza. Ja bih volio da Hrvatska i Slovenija sjednu za stol i riješe probleme. Veselimo se što premijer Šarec danas dolazi u Dubrovnik na sastanak Kina plus 16 i opet ćemo malo razgovarati", rekao je Plenković.



Slovenija posljednjih dana optužuje Hrvatsku i njezinu obavještajnu službu za prisluškivanje i za pokušaje da intervenira u slovenske medije da o tome ne objavljuju priloge.



"Nema tu velike drame i nije to ništa novo. Uskoro su europski izbori i svatko mora imati neku malu temu i pokazivati kako štiti nacionalne interese", rekao je Plenković.

(FENA)