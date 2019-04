Vučić je nakon razgovora s političkim predstavnicima Srba s Kosova, rekao da im je, povodom raspisivanja lokalnih izbora na sjeveru Kosova, poručio da ne dozvole Albancima da sa minimalnom potporom građana izaberu i njihove predstavnike, te apelirao na njih da sačekaju s donošenjem odluke do kraja travnja.

Arhiv / 24sata.info

On je naveo da bi on "više voleo da Srbi sudjeluju na tim izborima, ali da im to nije na takav način priopćio".



Prema njegovim riječima, Srbi bi eventualnom pobjedom na izborima pokazali koliko su jači, a svi bi mogli da vide i da država Srbija ima mnogo jaču potporu u svom narodu na toj teritoriji nego svi ostali zajedno.



Nakon susreta s Srbima s Kosova u Beogradu, Vučić je rekao da je saslušao njihove stavove i da je njegova poruka da ne dozvole Albancima da s 0,1 ili jedan posto potpore građana izaberu predstavnike i Srbima.



On je također kazao kako ih je zamolio da zbog sastanka u Berlinu koji će biti održani 29. i 30. travnja... sačekaju završetak tih razgovora, te da će nakon susreta s kineskim predsjednikom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predočiti Srbima s Kosova plan mjera Srbije.

(FENA)