Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao u srijedu u Bruxellesu da nema informacija o navodnoj aferi prisluškivanja u kojoj Slovenija proziva Hrvatsku da je špijunirala Slovence u procesu arbitraže osim onih u općoj javnosti te istaknuo da treba voditi računa da su u Sloveniji održavaju izbori.

Arhiv / 24sata.info

Plenković je, po dolasku na summit EU-a o Brexitu, na pitanje novinara hoće li razgovarati sa slovenskim kolegom Marjanom Šarecom o tom slučaju, odgovorio potvrdno jer na rubu summita razgovara sa svim čelnicima. "Ovo nije tema, a ja sam dao vrlo jasno stajalište vlade da to za nas nije neko dramatično pitanje. Vodite računa da su izbori u Sloveniji", rekao je Plenković.



Rekao je da se sa Šarecom nije ni čuo ni vidio otkad se ta tema pojavila u medijskom prostoru, ali da će se sa slovenskim kolegom vidjeti danas u Bruxellesu i sutra u Dubrovniku.



Ponovio je da Hrvatska i Slovenija nikada u povijesti nisu imale nekih problema i da sva sadašnja pitanja koja se postavljaju potječu od raspada bivše Jugoslavije. "S naše strane postoji dobra volja, to sam rekao i kolegi Šarecu i kolegi Ceraru. Oni imaju drugu optiku", kaže Plenović.



Odbacio je i insinuacije da se njegova vlada miješa u to što će mediji u Sloveniji objaviti. "Moja se vlada nema za što prozivati, a ove insinuacije da imamo neke vrhunaravne moći da kontroliramo i utječemo što će pojedini mediji u susjednoj zemlji objaviti smatram nerealnim i pretencioznim tako da uopće ne znam kako to može biti ozbiljan argument", kaže Plenković.

Također je odbacio i tvrdnje da bi predstavnik Styrije u Hrvatskoj Ivan Tolj, koji je navodno pokušao spriječiti slovenske medije da izvijeste o navodnom prisluškivanju slovenskih dužnosnika, nastupao u ime hrvatske vlade, što tvrde slovenski mediji. "Sa mnom nitko nije razgovarao o tome, a kako netko može razgovorati u ime vlade a da pritom nije razgovorao s njezinim predsjednikom. Ja uopće ne znam je li to istina, nemam nikakvih dokaza tko je u ptianju, tko je na telefonu i tko s kim razgovara", rekao je Plenković.

(Hina)