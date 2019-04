Potraju li sadašnji demografski trendovi, u Srbiji i Vojvodini bi se do 2061. godine broj stanovnika mogao smanjiti za 20 do 30 posto, upozorio je u srijedu demograf beogradskog Instituta društvenih nauka Goran Penev, ukazujući na to da je starosna struktura već potpuno poremećena.

Foto: Ilustracija / 24sata.info