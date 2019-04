Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da politika njegove vlade nije da utiče na informacije u slovenačkim medijima.

On je to rekao sinoć pošto je slovenačka POP TV objavila da je posrednik hrvatske Vlade pokušao da zaustavi emitovanje reportaže o tome da je hrvatska tajna služba SOA navodno prisluškivala slovenačku stranu u vrijeme arbitražnog postupka o granici između dvije zemlje.



- Hrvatska vlada nema ni mogućnosti niti ambiciju, niti je naša politika da utiče na bilo kakve objave u slovenačkim medijima - rekao je Plenković, prenosi Hina.



Prema njegovim riječima, arbitražni postupak je nepovratno kompromitovan zbog ponašanja slovenačke strane i dodao da Hrvatska želi da razvija dobre odnose sa Slovenijom i da riješi to pitanje.





