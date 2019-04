Lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović rekao je u Čačku da nema nikakva očekivanja od protesta opozicije koji je zakazan 13. aprila u Beogradu.

Sergej Trifunović / 24sata.info

Trifunović je u emisji "Otvoreno o svemu" čačanskog medija Ozonpress kazao je da se "apsolutno ništa neće desiti 13. aprila i da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neće podnijeti ostavku i neće kleknuti pred narodom i zatražiti oproštaj".



"Možda će plakati, pošto voli da plače i kuka kako ga svi mrze i niko ne voli. Što je potpuno normalno, Aleksandre šta da ti radim", rekao je Trifunović.



On je kazao da učesnici protesta treba da se ponašaju civilizovano i da ne nasjedaju na provokacije vlasti.



"Naše je da budemo civilizovani, oni će naravno provocirati sukobe, oni već postavljaju kontrole na regionalnim i autoputevima gdje će se vršiti vanredni tehnički pregledi kako bi se ljudi spriječili da dođu do Beograda", rekao je Trifunović.



Trifunović je dodao da učesnici protesta 13. aprila u Beogradu ne treba da ulaze u institucije.



"Svi treba da se pojavimo na protestu u Beogradu i ne treba da ulazimo u institucije. Ovo nije situacija kao na protestima '96. i '97. godine kada nas je tukla policija, kada smo suzavce gutali i kada je bilo ozbiljnih krvavih scena nasilja", rekao je Trifunović i dodao da je na prvom protestu ove godine vidio da "niko oko Skupštine ne gazi travnjak i da je shvatio da su zbog toga pobijedili bez obzira što ih je dvanaest puta manje".



On je ocijenio da su protesti "Jedan od pet miliona" "već napravili pukotine" i "zaljuljali brod".



"Ako protesti i prestanu poslije 13. aprila nemojte biti depresivni zbog toga, oni su već učinili svoje. Mi smo taj brod zaljuljali, povećali rupu, otvorili još dvadeset i pet pukotina, poljuljao se mulj, pacovi su počeli da bježe, Jutka je smijenjen, Simonović je smijenjen. Njihov tužni, napukli brod je prilično 'prsao'", rekao je Trifunović i dodao da vlast već ide u kampanju bez obzira da li će izbori biti raspisani.





(BETA)