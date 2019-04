Slovenski POP TV i 24ur.com su objavili kako je u ime hrvatske vlade objavu o hrvatskom špijunu i arbitraži pokušao spriječiti pater Ivan Tolj, prvi čovjek Styrije u Hrvatskoj.

Foto: 24sata.info

"Kako je predsjednik Uprave Večernjeg lista i 24sata znao da namjeravamo objaviti priču o hrvatskoj obavještajnoj službi, zagonetka je, ali pokazuje jednu činjenicu. Da će priča o hrvatskoj obavještajnoj službi biti objavljena, znao je vrlo mali krug ljudi i samo dva novinara na POP TV-u. Hrvatska strana je to mogla doznati jedino prikrivenim djelovanjem i praćenjem stranih novinara", piše 24ur.com dodajući kako je važan motiv hrvatske strane.



"Zašto bi uopće tražili nekoga tko može utjecati na slovenske medije, pokušali ih podmititi, ako Hrvatska ne prisluškuje slovenske diplomate i zašto je uopće prvi poriv bio da se objava zaustavi ako je zaista priča neistinita?" pitaju se Slovenci.



"Vlada pita možete li to riješiti. Isplatit će vam se", govori navodno Ivan Tolj direktoru jedne multinacionalne kompanije za kojega je smatrao da ima utjecaj na POP TV.



Kako taj direktor nije imao pojma o čemu se radi, osoba za koju Slovenci tvrde da je Tolj objašnjava: "Pokušavaju otvoriti jednu staru stvar o našoj obavještajnoj službi i zamolili su me da Vas nazovem i da to riješim. To je stara stvar, iz 2015., između Slovenije i Hrvatske, o Piranu. Hrvatska je vlada odlučila ne prihvatiti arbitražu zbog korupcije. A sada POP TV želi otvoriti priču o tome..."



24ur piše kako su tražili komentar o Ivanu Tolju i od Styrije i od Večernjeg lista, ali do zaključenja teksta nisu dobili odgovore.



"Hrvatska je htjela spriječiti objavu"



24ur je ranije objavio kako su večer prije objave priče o Franiću primili poziv u kojem su ih "tražili i predložili" da ne objavljuju priču. Dalje pišu kako je namjera objavljivanja priče bila poznata iznimno malom krugu ljudi.



"To je bio samo jedan od triju nespretnih hrvatskih pokušaja da se priča ne objavi. Očito je da je Hrvatska pokušala učiniti sve da spriječi objavu imena Davora Franića, poznatog kao Davor Mehaničar, kao što je pokušala učiniti sve da SOA-ina zavjera ostane skrivena pred slovenskom i međunarodnom javnošću", piše 24ur.



"Hrvat koji je blizak s Plenkovićem i s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, privremeni član Upravnog odbora i predstavnik vlasnika nekoliko važnih hrvatskih medija, pokušao je doći do jednog od glavnih direktora multinacionalne medijske kompanije. On je poznat u Sloveniji, a još više u Hrvatskoj, i radio je s visokopozicioniranim političarima u obje zemlje", opisuje 24ur Hrvata koji je, kako tvrde, u ime hrvatske vlade pokušao zaustaviti priču, a, kako su kasnije objavili, radi se o pateru Ivanu Tolju.

(Index)