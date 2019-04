24ur piše kako su večer prije objave priče o Franiću primili poziv u kojem su "tražili i predložili" da ne objavljuju priču.

Još prije nekoliko dana slovenski 24ur.com objavio je kako hrvatska Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) stoji iza prisluškivanja slovenskog predstavnika u Arbitražnom sudu za međudržavne sporove Jerneja Sekolca i slovenske zastupnice pred sudom iz Ministarstva vanjskih poslova Simone Drenik iz srpnja 2015.



"Unatoč mnogim pretpostavkama da iza toga stoji američka ili njemačka obavještajna služba koja time disciplinira Sloveniju zbog koketiranja s Rusijom, hrvatska SOA stoji iza kontinuiranih ilegalnih prisluškivanja. Vođa operacije bio je Davor Franić", objavio je 24ur. Danas su objavili kako je hrvatska vlada preko posrednika pokušala utjecati na POP TV. 24ur.com i POP TV su ista medijska kuća.



Večer prije objave primili su poziv



24ur piše kako su večer prije objave priče o Franiću primili poziv u kojem su "tražili i predložili" da ne objavljuju priču. Dalje pišu kako je namjera objavljivanja priče bila poznata iznimno malom krugu ljudi. Točnije, to su znala samo dva novinara te smatraju da je to dokaz da je Hrvatska to mogla doznati isključivo prisluškivanjem.



"Lobist koji nas je zvao nije znao tko stoji iza pokušaja utjecaja na slovensku nezavisnu televiziju", dodaju.



"To je bio samo jedan od triju nespretnih hrvatskih pokušaja da se priča ne objavi. Očito je da je Hrvatska pokušala učiniti sve da spriječi objavu imena Davora Franića, poznatog kao Davor Mehaničar, kao što je pokušala učiniti sve da SOA-ina zavjera ostane skrivena pred slovenskom i međunarodnom javnošću", piše 24ur.



"Hrvat koji je blizak s Plenkovićem i s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, privremeni član Upravnog odbora i predstavnik vlasnika nekoliko važnih hrvatskih medija, pokušao je doći do jednog od glavnih direktora multinacionalne medijske kompanije. On je poznat u Sloveniji, a još više u Hrvatskoj, i radio je s visokopozicioniranim političarima u obje zemlje", opisuje 24ur Hrvata koji je, kako tvrde, u ime hrvatske vlade pokušao zaustaviti priču.



"Imam ponudu naše vlade, hrvatske vlade. Imate li još uvijek utjecaja na POP TV?" pitao je tog direktora koji nije prvo razumio o čemu se radi pa mu je Hrvat objasnio kako POP TV priprema priču o hrvatskoj obavještajnoj službi i Piranu te o Davoru Franiću i arbitraži.



"Ako možete pomoći, to bi bilo vrlo korisno, znate", rekao je.



24ur će večeras objaviti ime tog Hrvata, najavili su.

