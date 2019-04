Iz kabineta crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića izjavili su za novinsku agenciju Patria da posljednja izjava predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika nije vrijedna komentara.

Arhiv / 24sata.info

Govoreći za srbijanske medije, predsjednik SNSD-a i aktuelni predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će u sastav buduće Srbije ulaziti i Republika Srpska, entitet u BiH, ali i dio Crne Gore.



Na pitanje novinara „2017. godine ste nacrtali mapu na kojoj je Republika Srpska i Srbija jedna država, da li se i danas toga držite?“, Dodik je odgovorio: „To će i biti jednog dana... Dobro, bit će to i ovdje malo, od Crne Gore, neće to ovako biti uvijek.“



- Takva izjava nije vrijedna komentara - saopćeno je Patriji iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nakon te Dodikove izjave.



Dodik je za medije u Srbiji najavio da će se bh. entitet Republika Srpska, kao i dio Crne Gore spojiti sa Srbijom. Nije precizirao kada će to biti, ali je rekao da će do toga doći u ovom vijeku, i to na Sretenje. „15.02.20…'' - napisao je Dodik.

(Avaz)