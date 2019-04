Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje strateški cilj Srbije, te da je pronalaženje političkog rješenja za Kosovo u direktnoj korelaciji sa stabilnošću cijelog regiona.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je, obraćajući se članovima studentske organizacije "Burgonj Balkan ekspres", poručio da Srbija, braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet istovremeno brani međunarodno pravo, povelju UN i vrhovni autoritet Savjeta bezbjednosti s ciljem očuvanja međunarodnog mira.



On je ukazao da je jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova iz februara 2008. godine u suprotnosti sa najvišim međunarodnim pravnim aktima, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.



Dačić je naveo da se Srbija u dijalogu sa Prištinom uvijek ponašala kao ozbiljan, odgovoran i konstruktivan partner koji ispunjava obaveze, posebno kada je riječ o primjeni postignutih dogovora, ali da se to, nažalost, ne može reći i za drugu stranu.



On je poručio da će dijalog sa Prištinom, kao jedini način pronalaženja kompromisnog rješenja, biti moguć samo ako takse /na robu iz centralne Srbije/ budu momentalno ukinute i istakao važnost da Unmik i Kfor ostanu na Kosmetu.



Kada je riječ o regionu, Dačić je naveo da se Srbija konstantno zalaže za razvoj dobrosusjedskih odnosa i dijalog kao osnovno sredstvo u rješavanju otvorenih pitanja i aktivno učestvuje u radu regionalnih inicijativa.



- Kao dobar sussed, Srbija će biti iskren partner svima koji su spremni da podijele sa nama teret odgovornosti sprovođenja zajedničkog istorijskog poduhvata izgradnje razvijenog, stabilnog i prosperitetnog regiona - poručio je Dačić.





