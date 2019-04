Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je odluka Prištine da uvede stoprocentne takse za robu iz centralne Srbije zaključno sa februaraom nanijela direktnu štetu privredi Srbije od skoro 100 miliona eura i to samo na osnovu nerealizovanih isporuka.

Ilustracija / 24sata.info

"Šteta samo stranih kompanija, sa kapitalom iz zemalja EU, koje posluju u Srbiji, procijenjena je u jednom trenutku na oko 200 miliona eura na godišnjem nivou", precizirao je Čadež.



Čadež je naveo da je uvođenje takse nanijelo veliku štetu i privrednicima u BiH, jer je i za njih uvedena, ali i kosovskoj privredi i cijelom regionu, ugrožavajući ekonomske integracije i utičući na političku stabilnost.



"Ta odluka je ne samo kršenje CEFTA sporazuma i drugih međunarodno preuzetih obaveza, već je nerazumna, iracionalna, isključivo politički motivisana i suprotna svakoj ekonomskoj logici", ocijenio je Čadež za crnogorske medije.



On smatra da vlade regiona s ciljem uspostavljanja zajedničkog tržišta ne smiju više da jedna drugoj postavljaju nove prepreke, već da otklanjaju postojeće da bi privrednici što prije osjetili konkretne koristi od regionalne saradnje.



Čadež je istakao da se mora krenuti od uklanjanja međusobnih barijera u svakodnevnom poslovanju, jer privrednici očekuju brža rješenja za probleme.



On je nazvao istorijskim sporazum o ukidanju rominga između zemalja Zapadnog Balkana koji je ove sedmice potpisan u Beogradu i podrazumijeva postepeno snižavanje cijena od 1. jula, do potpunog ukidanja 2021. godine.



Čadež je naveo da je sporazum važan i za građane i za privrednike, kojima će donijeti manje troškove, omogućiti profitabilnije poslovanje, brže sklapanje poslova i bolju saradnju.



(24sata.info)