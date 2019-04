Srbijanski ministar obrazovanja Mladen Šarčević upozorio je u nedjelju da država neće biti blagonaklona prema roditeljima koji izbjegavaju cijepiti svoju djecu i najavio kazne za roditelje koji to ne dokažu liječničkom potvrdom pri upisu učenika u prvi razred.

Ilustracija / 24sata.info

Ministarstvo prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja inzistira na cijepljenju djece, a roditeljima koji to dosad nisu učinili daje rok do 1. rujna.



Roditelji koji budu ignorirali tu obvezu snosit će sankcije, među kojima je krajnja mjera izuzeće iz obitelji, istaknuo je Mladen Šarčević za Prvi program Radio Beograda.



Tijekom epidemije ospica 2018. ministarstvo je pokrenulo prekršajne postupke protiv više od 1.250 roditelja u Srbiji i dovelo ih pred sud zbog izbjegavanja cijepljenja djece.



Prema nekompletnim podacima objavljenim u međuvremenu u medijima, osuđeno ih je samo 48, a tek njih 15 je novčano kažnjeno - s po 85 do 120 eura, iako zakon predviđa kazne od 250 do 1250 eura protiv roditelja koji ustrajno odbijaju cijepiti djecu MMR cjepivom.



Virusom morbila (ospica) u Srbiji je tijekom epidemije od listopada 2017. do travnja 2018. od najmanje 4.500 zaraženih preminulo 12 osoba, od kojih su dvije zdravstveni djelatnici, a 93 posto zaraženih nisu bili cijepljeni ili je bilo nepoznato jesu li cijepljeni.



Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) iz kolovoza 2018. godine Srbija je prijavila najveći broj smrtnih slučajeva povezanih s ospicama, njih 14.



Smrtni slučajevi zabilježeni su u još šest zemalja europske regije WHO-a - Francuskoj, Gruziji, Grčkoj, Italiji, Ruskoj Federaciji i Ukrajini.



U Srbiji je tijekom 2017. i 2018. u dijelu medija i na društvenim mrežama trajala kampanja protiv cijepljenja kojom se nastojalo proturječiti argumentima struke i medicinskim činjenicama na koje ukazuju infektolozi i epidemiolozi.



Istodobno, u debatama na društvenim mrežama i internet portalima zahtijeva se kaznena odgovornost tzv. 'antivaksera' zbog "narušavanja zdravstvenog sustava i destruktivnog djelovanja", prenosi Hina.



(FENA)