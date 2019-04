Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa kosovskim Albancima i to što prije, jer kada se utvrdi gdje je linija razgraničenja, onda će moći i da bude "branjena".

On je istakao da konflikt sa kosovskim Albancima nije i ne može da bude zamrznut.



"Što prije se otkinemo od šiptara, prije ćemo početi da živimo. Ako nećemo, pa sretno nam cjelovito i nezavisno Kosovo", poručio je Vulin.



Vulin je rekao da "velika Albanija dolazi" i da je pitanje da li je sada zaustaviti ili čekati da dođe do centralne Srbije.



"`Velika Albanija` se već formirala, samo je pitanje koliko dijelova drugih zemalja će zahvatiti. Ulaskom Sjeverne Makedonije u NATO svi Albanci, sa izuzetkom dvije općine u centralnoj Srbiji, živjet će u jedinstvenom bezbjednosnom i političkom prostoru u okviru NATO-a. A, životom svih Albanaca rukovodi se iz Tirane", rekao je Vulin u intervjuu za beogradske Večernje novosti.



On je istakao da bi razgraničenje moralo da bude potvrđeno na referendumu.



"Nesporan je zločin koji je učinjen prema našoj zemlji i narodu, ali sada je na nama da li ćemo imati hrabrosti i snage da se već jednom okupimo, ujedinimo i pokušamo da riješimo srpsko nacionalno pitanje", rekao je Vulin, prenosi Srna.



Povodom kontraargumenta ideji razgraničenja i tvrdnji da bi time u budućoj kosovskoj zemlji ostao veći dio Srba nego što ih živi na sjeveru, Vulin je ocijenio da bi Beograd poslije razgraničenja imao više mogućnosti da im pomogne.



"Ako bismo se razdvojili od Albanaca, nakon sporazuma bismo imali više mogućnosti da pomognemo Srbima koji žive u većinskom albanskom prostoru nego što imamo sada i u većinskom srpskom prostoru na Kosovu i Metohiji", rekao je Vulin.

