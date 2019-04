Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocijenio je da je ponašanje lidera Saveza za Srbiju i njihovih pristalica skandalozno, budući da su danas prevršili mjere gađajući policajce jajima.

Arhiv / 24sata.info

Stefanović je na Twitteru napisao da su oni ispred zgrade Vlade Srbije policijske službenike gađali jajima.



Protest "Jedan od pet miliona" večeras je trebalo, prema najavama organizatora, da ide od Vlade Srbije u Ulici Kneza Miloša do zgrade Televizije "Pink" na Dedinju.



Međutim, trasa je promijenjena jer je odlučeno da se ne ide do te TV stanice, pa su okupljeni nakon govora ispred Vlade otišli ka Platou ispred Filozofskog fakulteta, odakle su krenuli ka Skupštini grada, prenose beogradski mediji.



Kolona je ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana stigla do Terazija, a usput su skidali zaštitne ograde postavljene zbog radova u centru grada. Kada su stigli do Skupštine grada ispod stepeništa su postavili ograde koje su donijeli i na njih lijepili naljepnice "Jedan od pet miliona".



Prvi građanski protest održan je 30. novembra u Kruševcu, nekoliko dana nakon što je lider ljevice Srbije Borko Stefanović napadnut prije održavanja tribine u tom gradu.

(NN)