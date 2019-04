Večeras se održava novi protest "Jedan od pet miliona" u Beogradu.

Lideri opozicije večeras su u okviru protesta „Jedan od pet miliona“ odnijeli ogradu sa Trga pred Gradsku skupštinu.



Kada je kolona stigla do Kolarčeve ulice gdje su postavljene barikade zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Trga republike, lideri opozicije prešli su na čelo kolone.



Kako je objašnjeno oni su sklonili zaštitne ograde i barikade kako bi „oslobodili“ Trg, i pozvali građane da sklone sve ograde koje vide.



Dragan Đilas, Boško Obradović, Marko Bastać, Borko Stefanović, Nikola Jovanović, Zoran Lutovac, Željko Veselinović, Marinika Tepić i članovi Saveza za Srbiju, uz pomoć organizatora protesta, nosili su metalne i plastične barikade.



Kolona se uputila ka Skupštini grada Beograda, kako bi ogradili ovu zgradu, „ogradili Vesića“, a oslobodili prijestonicu.



Đilas: Velika proslava kad Pink izgubi frekvenciju



Jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas izjavio je da učesnici protesta „Jedan od pet miliona“ u Beogradu neće ići večeras do zgrade televizije Pink kao što je bilo planirano, jer kako je rekao ne žele da daju priliku vlasti da „ubaci svoje ljude“ među demonstrante i tako izazove incidente.



„Otići ćemo pred televiziju Pink kada stigne sloboda i kada izgubi nacionalnu frekvenciju. Tada ćemo napraviti veliku proslavu“, poručio je Đilas.



Protest Jedan od pet miliona počeo je ispred Vlade Srbije nešto poslije 18 časova intoniranjem himne „Bože pravde“ i minutom ćutanja za žrtve šestoaprilskog bombardovanja 1941. godine u Beogradu.





19.00

Počeo protest "Jedan od pet miliona" ispred Vlade Srbije



Novi protest „Jedan od pet miliona“ počeo je ispred Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici.



Građanima se ispred Vlade Srbije obratio glumac i funkcioner Demokratske stranke Branislav Lečić.



On je rekao da se ipak neće šetati do zgrade televizije Pink, kako je ranije najavljeno, zbog provokacija koje priprema vlasnik te televizije Željko Mitrović. On je poručio građanima da treba da krenu do Trga republike i „oslobode ga od aktuelne vlasti“.



Podsjećajući da je ranije bilo najavljeno da će učesnici protesta otići do zgrade televizije Pink na Dedinju, Lečić je kazao da je u tom objektu policija u civilu, da se planiraju incidenti i pozvao okupljene da „ne učestvuju u Farmi i da se ne valjaju u Mitrovićevom blatu“.



Lečić je rekao da je vlasnik TV Pink Željko Mitrović rekao da je za učesnike protesta Jedan od pet miliona spremio cisternu sa izmetom, i da mu mu on poručuje da je slobodno iskoristi na sebe.



„Željku Mitroviću poručujem da svakog dana čeka 6. oktobar, a taj 6. oktobar će sada trajati dok ne bude završen“, kazao je Lečić.



Lečić je optužio vlast da je „akcijama“ sa televizijom Pink i Skupštinom Beograda planirala da spriječi veliki opozicioni protest zakazan za 13. april u Beogradu.



Prema njegovim riječima meta nezadovoljnih građana nije televizija Pink, čiji je vlasnik Željko Mitrović najavio da će demonstrante „politi cisternom govana“, i da razumni i mirni građani neće „nasjesti“ na provokacije.



– On je spremio ozvučenje, u zgradi privatne televizije se nalazi policija u civilu, koju svi mi građani plaćamo i moraće da odgovara i objasni kako i po čijem nalogu policija radi za njega – poručio je Lečić.



Dok je trajalo protestno okupljanje ispred Vlade Srbije na drugoj strani grada Željko Mitrović je na terasi zgrade Pink puštao muziku.



Glasno ću se nasmijati Željku Mitroviću i Pinku, jer je nasjeo i spremio plaćenike da izazovu sukobe, izjavio je Lečić.



Kako je rekao opozicija nikada nije stvarno planirala odlazak do zgrade TV Pink.



"Nismo naivni. Pobijedićemo idejom i dostojanstvom. Nećemo dozvoliti da iko strada", rekao je Lečić.



On je poručio Mitroviću da čeka 6. oktobar i najavio da će tada biti „zabranjena njegova frekvencija“. Prema riječima Lečića, demonstranti neće rušiti Pink, ali da će proslaviti gubljenje frekvencije.



Građani se pozivaju da na skupu prate uputstva redara i suzdrže se od uvredljivih komentara, zbog svoje i bezbjednosti svih okupljenih.



Na ovo okupljanje stigli su i studenti nakon velike studentske šetnje koja je pod sloganom „Studenti ne ćute“ krenula u 16 sati od Studentskog grada na Novom Beogradu.



Lideri Saveza za Srbiju su nešto prije 18 sati došli ispred zgrade Televizije Pink, gdje su položili vijenac sa fotografijom jednog od lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića i porukom „Saznaćemo ko te je nanišanio spotom na Pinku. Obećavamo“.

Nakon što su predstavnici SZS otišli, sa zvučnika ispred Pinka puštena je muzika.



Kako N1 nezvanično saznaje, najavljene protestne šetnje do zgrade Pinka večeras neće biti, a organizatori još uvijek nisu saopštili kuda će se kretati kolona.



Organizatori protesta „1 od 5 miliona“ u Beogradu najavljivali su prethodnih dana da će današnja šetnja završiti ispred zgrade RTV Pink, koju demonstranti nazivaju propagandnom mašinom vlasti.

