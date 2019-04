Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zadovoljan što je postupak za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije današnjom presudom pred Specijalnim sudom doveden do kraja i da je to veoma važna poruka.

"Ne želim da se miješam sudijama u posao, da ne idem protiv odbrane ili tužilaštva, jer ne znam ko će se žaliti. Ali to je važna karika u stvaranju istinski pravne države u Srbiji", rekao je Vučić novinarima u Savamali.



On je podsjetio da je to prvostepena presuda i da je zato neće detaljno komentarisati, ali da je to veoma važna poruka.



"Poruka da niko nema pravo da ubija bilo koga, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga, pa makar neko smatrao i da je to državni razlog", rekao je Vučić.



On je dodao da je ponosan što u vrijeme kada je on bio predsjednik i premijer ništa nije stavljano pod tepih već je taj postupak vođen i doveden do presude.



Sudsko vijeće Specijalnog suda osudilo je danas za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije na po 30 godina zatvora bivšeg šefa Državne bezbjednosti Radomira Markovića i bivšeg šefa beogradskog centra Državne bezbjednosti Milana Radonjića, dok su druga dvojica optuženih dobili po 20 godina zatvora.Operativci DB-a Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bjekstvu, dobili su po 20 godina zatvora.





(BETA)