Ivan Pernar sinoć nakon ponoći izbačen je iz sabora. Nakon kraće svađe, uz pomoć saborskih službi Pernar je udaljen iz sabornice.

Screenshot: Youtube

O svemu je obavijestio na svom Facebooku. Razlog je, kako je napisao, svađa s Milijanom Brkićem, potpredsjednikom sabora koji je predsjedavao sjednicom.



Svemu je, tvrdi Pernar, prethodio jedan njegov podulji govor. U njemu je govorio o Ivi Sanaderu, među ostalim, o tome kako se za vrijeme Sanadera ispisao iz HDZ-a.



"Tu je moja karijera u HDZ-u završila. Ja sam se u tom trenutku činio kao luđak, a Sanader kao pametan čovjek. Međutim, kotač povijesti se okrenuo. On je u zatvoru, a ja u saboru", rekao je Pernar da bi onda pročitao ulomak iz psalma.



"Kad bih se našao u problemima, uvijek bih se okrenuo Stvoritelju. A Sanader se, umjesto Bogu, okrenuo svojim suradnicima u HDZ-u. Oni se danas smiju tome što je njihov bivši predsjednik u zatvoru. Ne samo da se smiju, oni kažu da je Sanader kriminalac, a oni su pošteni. To je priča koju oni danas govore, da je HDZ ugledna stranka, a Sanader kriminalac", pričao je Pernar.

Pozvao je Sanadera da prestane šutjeti i da progovori o crnim fondovima.



"Vama je učinjena dvostruka nepravda, osuđeni ste, a oni koji su se s vama obogatili su na slobodi, uživaju u bogatstvu", poručio mu je Pernar kojeg je potpredsjednik Brkić u dva navrata opomenuo da se drži teme, no on se oglušio pa je na koncu opomenut i udaljen sa sjednice.



"Ovo je politika HDZ-a", vikao je Pernar dok su ga iznosili, prenosi Index.







(24sata.info)