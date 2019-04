Slovenska policija u zadnja dva dana bilježi seriju nezakonitih ulazaka stranih migranata preko hrvatsko-slovenske granice, najviše na području Kopra, gdje je od srijede do četvrtka privedeno njih 34.

Foto: Arhiv

Osim toga, još 12 migranata zatečeno je i privedeno na poručju kontrole policijske uprave Novo Mesto, a 6 na području djelovanja ljubljanske policije, objavila je Slovenska tiskovna agencija (STA).



Policajci iz Ilirske Bistrice, zatekli su 25 migranata, a policajci iz koparske policijske postaje 6 migranata, dok su trojica otkrivena na području Kozine. Sedmoro od njih izrazilo je želju da u Sloveniji dobiju status međunarodne zaštite, dok će ostali biti vraćeni nakon što se zaključe za to predviđeni postupci, naveli su u koparskoj policijskoj upravi.



Uz to, na području naselja Sviščak u srijedu navečer policija je zaustavila kombi ljubljanskih registarskih oznaka koje je vozio 28-godišnji državljanin Albanije, a u vozilu 14 ilegalnih migranata, Eritrejce i jednog državljanina Afganistana.



Svi ilegalni migranti bit će nakon postupka vraćeni u Hrvatsku, dok će se protiv vozača podići kaznena prijava i ispitat će ga istražni sudac, objavila je slovenska policija.



Policija iz jugozapadnog dijela Slovenije objavila je pak da je u zadnja 24 sata otkrila i privela 12 stranaca koji su nezakonito prešli državnu granicu. Radi se o 9 državljana Maroka, te po jednom Iračaninu i Alžircu, a postupci s njima još nisu zaključeni.



Slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar izjavio je u ožujku u parlamentu da je priljev ilegalnih migranata koje privodi policija u prvom dijelu ove godine višestruko veći nego lani, prenosi Hina.



Do druge polovice ožujka ove godine u Sloveniji je zatečeno više od 1300 ilegalnih migranata, dok ih je lani u tom razdoblju bilo samo 600. Među razlozima za tako velik porast navode se i vremenske prilike, odnosno blaga zima koja, za razliku od prošle, pogoduje takvim ilegalnim aktivnostima.





(FENA)