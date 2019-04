Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader u četvrtak je policijskim automobilom prepraćen u remetinečki zatvor, nakon što mu je istog dana Vrhovni sud Hrvatske povisio kaznu u aferi Planinska, a Županijski sud izdao dovedbeni nalog.

Foto: 24sata.info

''Nema dokaza. Ovo je smiješno, presuda je trebala pasti. Ovo je još jedna predstava. Tu su moji odvjetnici, ako dođu po mene, ja idem. To je besmisleno. To su laži, jedna do druge. Ja sam spreman na sve i dokazat ću svoju nevinost", izjavio je Sanader dodajući kako je bivši ministar regionalnog razvoja Petar Čobanković tijekom suđenja odgovarao iz bilježnice po dogovoru s tužiteljstvom.



Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković izjavila je uoči dolaska policije kako su odluku Vrhovnog sudao doznali iz medija te kako službeno ''još nisu dobili niti jedan papir'', prenosi Hina.



"Jako smo zadovoljni da pravna država super funkcionira, od medija smo saznali odluku Vrhovnog suda. To znači da funkcionira odlično pravosuđe. Nama je javljeno, dobili smo obavijest od novinara. Niti smo dobili od suda obavijest, što smo trebali dobiti, niti je gospodin Sanader dobio ikakvu obavijest od suda. Ponavlja se špranca, sve ide prvo novinarima, onda nama", kazala je Sloković.



Zagrebački Županijski sud u četvrtak je izdao dovedbeni nalog za bivšim hrvatskim premijerom i predsjednikom HDZ-a Ivom Sanaderom jer mu je Vrhovni sud povisio kaznu u aferi Planinska na više od pet godina.



Na Vrhovnom sudu je istog dana ranije završeno trodnevno razmatranje žalbi protiv prvostupanjske presude u aferi Planinska kojom je Sanader osuđen na četiri i pol godine zatvora i povrat 15 milijuna kuna, a prema neslužbenim informacijama Vrhovni sud mu je kaznu povisio na šest godina.



Pored bivšeg premijera, u aferi Planinska nepravomoćno su bili osuđeni i Mladen Mlinarević za kojeg je utvrđeno da je izradio uvećanu procjenu vrijednosti nekretnine i Stjepan Fiolić, bivši HDZ-ov saborski zastupnik i vlasnik mesne industrije čiju je zgradu u Planinskoj ulici kupilo ministarstvo regionalnog razvoja na čijem je čelu bio Petar Čobanković. On je i prije suđenja priznao nedjelo te je osuđen na društveno koristan rad koji je odradio guleći krumpire.



Fiolić je na prvom suđenju priznao da je Sanaderu u njegovu vilu u Kozarčevoj odnio deset milijuna kuna i milijun eura u kartonskoj kutiji za hrenovke.





(FENA)