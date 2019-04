Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da razumije da su sjećanja na operaciju NATO iz 1999. još uvijek bolna u Srbiji, ali je dodao da se mora imati na umu da je cilj NATO "bio da zaštiti živote i spriječi nasilje nad civilima".

Arhiv / 24sata.info

"Tokom bombardovanja, sjećam se, razgovarao sam sa svojim prijateljima koji su živjeli u Beogradu i Srbiji. Smatram da je važno saznati direktno od pogođenih ljudi šta oni misle. Nije bilo jednostavno", rekao je Stoltenberg u intervjuu češkom javnom radio servisu.



Kako je dodao, svaki gubitak nevinih života jeste tragedija.



"Ja sam izjavio saučešće svima koji su izgubili svoje najbliže na obje strane tog sukoba", rekao je Stoltenberg govoreći o bombardovanju SRJ.



On je u intervjuu povodom 70. godišnjice NATO rekao i da se ne smije zaboraviti da je alijansa "pomogla da se okončaju dva rata na Balkanu".



"Prvo, rat u Bosni i Hercegovini. Onda smo vidjeli nasilje nad civilima na Kosovu. Čak i više od godinu dana diplomatskih napora nije dovelo do njegovog prestanka. Zato smo išli tamo da pomognemo da se okonča ovo nasilje i ubijanje civila. Od tada, NATO je bio na Kosovu kako bi osigurao bezbijednost i zaštitio sve stanovnike, uključujući i Srbe", dodao je on.



Stoltenberg je podsjetio i na svoje djetinjstvo provedeno u Beogradu, ističući da ima veoma bliske odnose sa Srbijom i cijelom bivšom Jugoslavijom.



"Volim da se sjetim godina koje sam tamo proveo tokom djetinjstva. Kada smo se vratili u Norvešku, imali smo dadilju koja je bila iz Srbije i živjela je sa nama dugi niz godina. Tamo imam prijatelje, i vraćao sam se tamo mnogo puta", dodao je Stoltenberg.

(Tanjug)