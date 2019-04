Prisluškivanje slovenskog suca na Stalnom arbitražnom sudu na međudržavne sporove Jerneja Sekolca i slovenskog agenta na sudu Simone Drenik u julu 2015. ima svog glavnog aktera, a radi se o Davoru Freniću, šefu kabineta direktora Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Republike Hrvatske, poznatijem kao “mehaničar Davor”, pišu slovenski Delo i portali 24ur i Times.

Arhiv / 24sata.info

Tada su hrvatski mediji objavili transkripte prisluškivanih razgovora čelnika slovenačkog tima involviranog u granični spor oko dijela Piranskog zaljeva.



“Uprkos mnogim pretpostavkama da iza toga stoji američka ili njemačka obavještajna služba i time disciplinuje Sloveniju za koketiranje s Rusijom, hrvatski SOA kontinuirano stoji iza ilegalnih prisluškivanja, a Davor Franić je lider. U martu 2017., NPU je podnio krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca. Policija nam je samo odgovorila na naša pitanja da ne mogu dati konkretne odgovore za zaštitu ličnih podataka i da ne mogu otkriti operativne nalaze iz pojedinačnih pretpretresnih postupaka”, piše slovenski portal 24ur.



Odgovore su tražili i od slovenske obavještajne službe (SOVA).



"Agencija pažljivo prati sva prisluškivanja medija od strane predstavnika arbitražnog tribunala i obavlja sve aktivnosti u skladu sa zakonom, u cilju sprečavanja ugrožavanja nacionalnih interesa Republike Slovenije i međunarodne bezbjednosti."



Za krivično djelo neopravdano prisluškivanje i snimanje zvuka propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, piše 24ur.com



Prva naznaka da SOA stoji iza ilegalnih aktivnosti u Sloveniji bila je izjava bivšeg hrvatskog premijera Zorana Milanovića. Milanović je kazao da SOA i tadašnji direktor Dragan Lozančić trebaju dobiti državnu nagradu za svoj rad u arbitraži.



Lozančić je imenovao Davora Franića za šefa svoje kancelarije, dok SOA u svojim godišnjim izvještajima za 2015., 2016. ili 2017. ne spominje aktivnosti u Sloveniji ili na polju arbitraže, piše 24ur.com



Do prije nekoliko mjeseci, Davor Franić je bio prilično nepoznat hrvatski operativac koji je, prema podacima bosanske obavještajne službe, imao nekoliko neuspjelih operacija u svojoj karijeri, posebno u Bosni i Hercegovini.



Također je djelovao u cijeloj EU s kojom Hrvatska tvrdi da dijeli vrijednosti i pravne norme.



Uspjeh operacije u Sloveniji očigledno je doveo Franića u sam vrh Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije.



Danas, čak i na položaju šefa kabineta direktora SOA-e, Daniela Markića, i, kao što se čini, on je bio umiješan u najmanje dva fijaska hrvatske obavještajne službe, piše slovenski portal.



Prije nekoliko dana njegovo se ime pojavilo u aferi “SOA” o vrbovanju selefija i krijumčarenju oružja iz Hrvatske u BiH, s kojim bi Hrvatska željela prikazati Bosnu kao dvorište za terorističke vježbe, piše 24ur.



Tako je službenik SOA-e memorisao svoj broj telefona u imeniku svjedoka H. Č., koji je sarađivao sa SOA-om sve dok od njega nisu zatražili da prenese oružje u mesdžid u blizini Zenice.



Slovenski portal navodi da se pokazalo da je Davor Franić zapravo "Davor mehaničar" i u slučaju u BiH i u Sloveniji.



“Pokazalo se da je Davor Franić trebao biti "Davor mehaničar", koji je eksploatisao bosanske kamione sa dozvolom boravka u Sloveniji i koristio ih za mazge oružja. Prevoznici su također tražili pomoć u bosanskoj ambasadi u Ljubljani“, piše 24ur.



O Davoru Franiću hrvatski mediji su saznali kada je predsjednica Grabar-Kitarović decembra prošle godine smijenila savjetnika za nacionalnu sigurnost Mateja Radelića. Tada su procurile "tajne informacije" o tome da je otkaz Radeliću saopćio upravo Davor Franić.



Hrvatski mediji su tada objavili informacije u kojima je Franić navodno prijetio Radeliću gaženjem automobilom uz opasku da će štititi predsjednicu Republike Hrvatske pod svaku cijenu.



Slovenski portal navodi da, navodno, iza Davora Franića stoji političar MOST-a Božo Petrov, koji je kako navode, njegov politički kum.



Dalje se piše da je Franić upućivao prijetnje i bivšem vlasniku Agrokora Ivici Todoriću, a sve prema uputama direktora SOA-e Daniela Markića.



„U "Parenting Underworld", Todorić je nagovijestio da mu je Davor Franić prijetio, po nalogu direktora SOA-e, Daniela Markića. Da učestvuje ili će se desiti užasne stvari. “

(24sata.info)